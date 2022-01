Gartneri står over for milliondyr genopbygning: - Jeg synes jo bare, det er et trist syn

- Vi ved ikke, om der er årsagssammenhænge mellem de fire brande, det må undersøgelserne vise, siger vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holck Nielsen.

Påsat?

Mellem brændt træ, glasskår og et tykt lag aske kan Nicolai Abildgaard ikke lade være med at tænke over rækken af brande, der har ramt virksomheden.

- Vi er godt klar over, at det ikke er den første brand, så det er klart, at vi alle begynder at tænke vores. Men brandteknikeren var hurtig til at få manet det til jorden og fik sagt, at der med sikkerhed ikke er tale om påsættelse, siger han og tilføjer, at det altså heller ikke er nogen internt, der skulle have påsat for branden: