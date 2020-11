Fynsk overlæge vil i Folketinget: - Er der ingen, der ved, hvad de snakker om?

Nogle gange kan man få en fornemmelse af, at ikke alle ved, hvad de laver inde på Danmarks mest magtfulde arbejdsplads, Christiansborg.

Den samme følelse havde overlæge og formand for landets intensivlæger Joachim Hoffmann Petersen, da han tidligere i år var kaldt til samråd, da Danmark ifølge overlægen ville sende ubrugelige respiratorer til Italien.

Derfor stiller han nu selv op til Folketinget for Konservative på Fyn.

- Det var nok i virkeligheden dét, der gjorde, at jeg ville gå ind i politik. Da jeg sad til det samråd og tænkte: "Er der da ikke nogen i dette lokale, der ved, hvad de snakker om?", fortæller Joachim Hoffmann Petersen.

Corona gav skubbet

Generelt synes den måske kommende politiker, at der mangler naturvidenskabelig tankegang og folk med erhvervserfaring på Christiansborg. Begge dele har Joachim Hoffmann Petersen med 15 års erfaring som først læge og siden overlæge.

Joachim Hoffmann Petersen 41 år gammel Bosat i Dalum, Odense 15 års erfaring som læge og overlæge Formand for landets intensivlæger

- I løbet af den her coronapandemi har jeg undret mig over forskellen mellem politik og faglighed. Den grænse har ofte været meget svær at definere, og der mener jeg, at jeg med min naturvidenskabelige tankegang kan hjælpe til med, at grænsen mellem politik og faglighed bliver bedre defineret, siger Joachim Hoffmann Petersen.

Skal han gøre sig nogen som helst forhåbninger om at få et kontor blandt landet mest magtfulde, kræver det dog, at Konservative får mindst to mandater ved næste valg.

Vælter ikke Mercado

Skulle danskerne afgive deres stemmer i morgen, ville partiet få to fynske mandater mod det nuværende ene, som Mai Mercado sidder på.

TV 2 Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbro, er overbevist om, at Joachim Hoffmann Petersen ikke kan vælte Mai Mercado, hvis partiet kun får ét mandat - derfor har han brug for sit eget.

- Det vil undre mig, hvis han kan det. Så vil jeg spise en stråhat, siger Jakob Risbro.

Heller ikke Joachim Hoffmann Petersen hverken forventer eller har intentioner om at overtage Mai Mercados plads.

- Jeg vil være fint tilfreds med at blive nummer to, fortæller han.

Folketingsmedlem på visitkortet

Til gengæld vurderer samfundsredaktøren, at Joachim Hoffmann Petersen er godt rustet til den kampplads om det andet mandat, han træder ind på. Her kæmper i forvejen Kristian Guldfeldt og Anders Johansson, der tidligere har vikariet under Mai Mercados barsel.

- På en måde er han nok et stærkere kort, fordi han har etableret sig under coronakrisen. Men jeg vil sige, at det er svært. Jeg ville ikke købe visitkortet med "folketingsmedlem" på endnu, siger Jakob Risbro.

Danskerne skal senest til folketingsvalg i 2023.