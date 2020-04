Fynsk pædagogformand inden genåbning: - Der er mega mange spørgsmål

Der skal iværksættes genåbning af daginstitutioner, fritidsinstitutioner og landets 0. til 5. klasser efter påske.

Det var udmeldingen fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i Statsministeriet mandag aften.

Der er mega mange spørgsmål, der skal svares på. Om sikkerhed og vilkår for både børn, forældre, pædagoger og ledere Rikke Hunsdahl, formand for BUPL Fyn

Den beslutning kræver dog en lang række svar, før institutionerne og personalet kan være klar til igen at modtage og passe børn, mener Rikke Hunsdahl, som er formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, BUPL, på Fyn.

- Jeg tænker, at der er mega mange spørgsmål, der skal svares på. Om sikkerhed og vilkår for både børn, forældre, pædagoger og ledere, siger Rikke Hunsdahl til TV 2/Fyn.

Hun mener derfor, at det endnu er for tidligt overhovedet at sige, om det er muligt at åbne igen den 15. april, som regeringen meldte ud mandag aften.

- Vi kan ikke sige, om det kan lade sig gøre at åbne op straks efter påske, da der skal laves retningslinjer og sikres nok personale, så alle forskrifter kan overholdes. Alt i alt er det en mega opgave for kommunerne at få sat i værk, samtidig med at pædagoger og forældre helt sikkert vil føle en vis usikkerhed, siger Rikke Hunsdahl.

Skal sikres mod smitte

For at genåbningen kan lade sig gøre på en måde, så alle er trygge, kræver det dog, at forholdene er 'sundhedsmæssigt forsvarlige', lød det fra statsministeren på pressemødet mandag.

Og det kan blive en udfordring, mener Rikke Hunsdahl.

- Smitterisikoen stiger, og hvordan kan man arbejde med børn og samtidig overholde vejledningerne? Pædagoger er her frontpersonale, som skal sikres mod smitte i så høj grad som muligt, siger formanden.

Hun afventer derfor instrukser fra myndighederne for, hvordan hverdagen i institutioner og skoler skal se ud.

- Både ledere og pædagoger har en kæmpe opgave foran sig, men vi må forvente, at myndigheder og kommuner giver bud på retningslinjer, så alle kan være trygge. Det må ikke være op til den enkelte pædagog eller leder at stå med hele ansvaret, siger Rikke Hunsdahl.