Fynsk TV-forsøg kan blive til europæisk lovgivning

Vi er ikke særlig gode til at reparere og genbruge vores elektronik.

Men nu skal fynsk forskning være med til at ændre på det, og hele EU skal hjælpe til.

I 2018 deltog TV 2 Fyns seere i et forsøg sammen med forskere fra Syddansk Universitet, hvor over 2.000 gamle vaskemaskiner, telefoner, støvsugere og elektronikskrot blev indleveret på fire fynske genbrugsstationer. I 80 procent af tilfældene fejlede elektronikken nærmest ikke noget.

Nu er resultaterne afleveret til Miljøstyrelsen. Her vil man nu præge lovgivningen i EU og få producenterne til at designe produkter, der holder længere og er lettere at få reservedele til.

- I næste uge kommer vi i Strasbourg til at stemme om en lovgivning, der handler om, hvordan man designer produkterne, så de bliver mere miljøvenlige, siger Christel Schaldemose (S), der er medlem af Europaparlamentet.

Christel Schaldemose anerkender, at det går for langsomt med udviklingen, men hun håber, at der ved juletid kan være en lovgivning fra EU, der stiller krav til produceringen af varer, så de er mere miljøvenlige.