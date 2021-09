Fynske idrætsforeninger i krise: Klub må nedlægge flere hold

Også i Ullerslev Svømmeklub har de været udfordret. Formand Susanne Olesen fortæller, at de nu klarer sig igen, men at de har måttet reducere antallet af hold.

- Vi har nedlagt fire svømmehold, der lå sent om aftenen, fordi vi ikke kunne skaffe trænere til dem. Det skyldes corona, men også at det er svært at få frivillige til at sidde i en svømmehal fredag aften, fortæller hun, men understreger, at der er rigelig tilslutning til de andre hold.

Tilbyder hjælp

DGI vil gerne hjælpe de foreninger, der er hårdt ramt til at komme på fode igen.

Med kampagnen #genstartfællesskabet, der kører i uge 36 og 37, giver DGI derfor gode råd til foreningerne og hjælper dem til at generhverve medlemmer, trænere og frivillige.