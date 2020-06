Fynske træningscentre og sportsforeninger ser frem til at åbne igen 

Breaking news. Sådan betegner Peter Mølhøj, centerchef i OBBC Fitness i Odense, nyheden om, at indendørs idrætsaktiviteter kan genåbne fra på mandag.

Det er et notat fra Kulturministeriet, som TV2 er i besiddelse af, der viser, at regeringen ønsker, at alle indendørs idrætsfaciliteter kan åbne fra mandag den 8. juni.

- Vi glæder os over, at der er kommet nyt. For vi har set frem til først at kunne åbne i august, så den her nyhed er breaking news, vi kan se frem til med glæde, siger Peter Mølhøj.

Afventer instruktioner

Centerchefen i OBBC Fitness i Odense understreger, at der kun er tale om et notat. Derfor afventer han nu de nærmere bestemmelser for genåbningen.

- Jeg vil afvente og se hvilke præmisser og restriktioner, der er, og så vil vi åbne hurtigst muligt derefter, siger Peter Mølhøj.

Alligevel tør Peter Mølhøj godt love, at personalet i OBBC Fitness vil knokle for at være klar til at åbne i Odense hurtigst muligt - og gerne allerede fra på mandag.

- Vi har lavet masser af vedligeholdelsesopgaver for at gøre centret klar til, at vores medlemmer kommer tilbage. Der skal arbejdes de næste 48 timer, og så melder vi ud til vores medlemmer, når vi er klar, siger han.

Håndboldtræning kan begynde igen

I de fynske håndboldhaller er nyheden om, at indendørs idræt sandsynligvis kan starte op igen fra mandag også modtaget med glæde.

Det siger Mogens Mulle Johansen, der er formand for Fyns Håndbold Forbund.

- Vi er rigtig glade for, at håndbolden nu igen kan komme i gang indendørs. Det er længe før, end vi havde regnet med og endnu tidligere, end vi havde frygtet i værste tilfælde, siger formanden.

Venter på udmelding fra Sundhedsstyrelsen

Modsat OBBC Fitness i Odense forventer Mogens Mulle Johansen ikke, at de fynske håndboldhaller kan slå dørene op allerede på mandag. Han satser i stedet på, at hallerne kan være klar til håndboldtræning fra mandag den 15. juni.

- Det, vi mangler at få at vide, er de helt specifikke regler for, hvordan vi skal opføre os indendørs i forhold til afspritning, afstand og hvor mange, der må være i hallen samtidigt.

- De udmeldinger mangler vi at få fra Sundhedsstyrelsen. Når vi har fået dem, melder vi dem ud til foreningerne, så hurtigt vi kan. For jeg er sikker på, at hallerne vil også have de udmeldinger, inden de tør lukke op, vurderer han.

Mogens Mulle understreger, at Fyns Håndbold Forbund står klar til at hjælpe og vejlede de fynske håndboldforeninger, så de kan blive klar til at genåbne hallerne i tråd med retningslinjerne.