Svømmehaller, legelande og træningscentre kan åbne fra mandag, viser notat

Regeringen ønsker, at alle indendørs idrætsfaciliteter, som ikke allerede er omfattet af genåbningen, kan åbne fra mandag 8. juni som en del af genåbningens fase 3.

Det fremgår af et aftaleudkast udarbejdet af Kulturministeriet, som TV 2 er i besiddelse af.

Læs også Forsamlingsforbuddet ventes lempet: - Det vil have en væsentlig betydning

Dermed kan landets mange vandhunde og træningsglade personer igen se frem til at forbrænde kalorier i svømmehaller, fitnesscentre og sportshaller på bagkant af coronakrisens effektive nedlukning af det danske samfund.

Alle indendørs træningsfaciliteter har været lukket siden midten af marts.

I notatet fremgår det, at alle Folketingets partier lægger op til at genåbne alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter.

Det drejer sig om følgende:

Spillehaller, lege- og badelande

Svømmehaller

Sportshaller

Træningscentre.

Det bliver i høj grad op til idrætslivet selv at udarbejde de konkrete sundhedsmæssige retningslinjer for en genåbning, fremgår det af notatet.

Læs også Regeringen vil hæve forsamlingsforbud til 50 fra mandag

Partierne understregerne samtidig, at såfremt epidemien blusser op, kan der pålægges yderligere restriktioner.

Efter planen skal de politiske partier forhandle om rammerne for den yderligere genåbning denne weekend.

Mange idrætsaktive er er faldet fra

Danmarks Idrætsforbund (DIF) ser frem til - igen - at åbne op for indendørs idræt for sine millioner af medlemmer.

Og idrætsdanmark har ventet utålmodigt på udmeldingen, lyder det fra DIF's direktør, Morten Mølholm Hansen.

- Det er fire uger siden, at den politiske beslutning om åbning af indendørsidrætten blev truffet, og vi havde virkelig håbet, at retningslinjerne var blevet meldt ud tidligere, så vores foreninger kunne komme i gang allerede fra på mandag, lyder det i en pressemeddelelse.

Læs også Regeringen åbner for tilskuere til superligakampe

Morten Mølholm Hansen mener, at den langvarige nedlukniung af idrætten herhjemme har haft store konsekvenser. Næsten 40 procent af dem, der ellers var idrætsaktive, er stoppet under corona-nedlukningen, viser undersøgelser.

- Det viser med al tydelighed vigtigheden af, at vi får en fuld genåbning af idrætten... Og vi er klar til at sætte i gang, så snart vi får en melding fra politikerne, fastslår DIF-direktøren.