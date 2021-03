Fra plus til minus: Derfor havner nogle unge i gæld

Næsten hver femte ung oplever problemer med gæld på et tidspunkt.

I løbet af ungdommen kommer 18 procent nemlig enten kortvarigt eller i en længere periode i pengeproblemer, viser en undersøgelse fra Finans Danmark, der er foretaget blandt 3.063 personer fra 20-35 år.

For eksempel når de gentagne gange ikke at kan betale regninger eller afdrag på lån til tiden, eller at de har været til inkasso eller bliver registret i RKI.

Hvorfor går det galt med økonomien for nogen? Bliv klogere på årsagerne her.

Læs også Fynske unges gæld er vokset: Se hvad folk skylder i din kommune

Forbrugskultur udfordrer manglende selvkontrol

En stor del af gældsramte unge peger i rapporten på, at uvidenhed, manglende overblik og manglende selvkontrol har været medvirkende årsager til, at gælden opstod.

- For nogen er det i sociale sammenhænge, de bruger for meget. For andre er det reklamer for produkter, de gerne vil købe, siger Frederik Giese, der er projektchef for 'Plus på kontoen' hos Forbrugerrådet Tænk, der har været samarbejdspartner på rapporten.

Læs også Råd til det hele: Kender du eksperternes bedste tricks?

Det kan for mange unge været et problem, hvis man grundlæggende gerne vil op at have et forbrug, der ikke står mål med ens indkomst, forklarer Niels Arne Dam, der er cheføkonom og underdirektør i Finans Danmark.

- For eksempel at man gerne både vil have de nye gadgets, såsom den nyeste mobiltelefon, andet udstyr og smart tøj, og at der samtidig også skal være plads til at gå i byen med vennerne.

To punkter, der fylder meget i unges udgifter, men hvor nogen har svært ved at sige nej, når vennerne hiver i en, eller man gerne vil matche sin omgangskreds på udstyr, forklarer Niels Arne Dam.

Flere unge mænd end kvinder får gæld Undersøgelse fra Finans Danmark



Læs også Råd til det hele: Kender du eksperternes bedste tricks?

Livsomvæltninger sætter spor på kontoen

I ungdommen sker en række livsomvæltninger, hvoraf det at flytte hjemmefra for mange er en markant ændring for pengepungen. Den overgang kan være udfordrende for unge, der har svært ved at holde balance i indtægter og udgifter.

- Det er vigtigt, at man har et godt overblik, når man går fra en mere enkel økonomi som hjemmeboende til at flytte hjemmefra med de faste udgifter, det fører med sig, siger Niels Arne Dam.

Generelt kan det udfordre, når der sker store omvæltninger i ens liv, hvor man skal bruge mange penge.

- Det kan være tab af job eller en flytning, hvor man undervurderer, hvor meget det egentlig koster at etablere sig, eller ikke får regnet alle faste udgifter med.

Andre pludselige livsændringer, udløst af for eksempel sygdom eller dødsfald i familien, kan også spille ind på økonomien.

Tidlige problemer kan blive langvarige

Har man først stiftet bekendtskab med RKI-registret, kan det gå hen at blive en langvarig affære. Hver anden ung mellem 18 og 30 år i RKI er stadig registreret efter fem år. Det viser beregninger fra Finans Danmark, som er omtalt i en rapport fra 2020.

Tre gyldne råd til pengepungen Hold overblik over dine penge - tjek din konto ofte og læg et budget Tænk over hvad du gerne vil bruge dine penge på - hvad vil du gerne spare op til, og hvornår bruger du penge, du ikke ønsker at bruge? Kend spillereglerne - hav styr på renter og det med småt Kilder: Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivning, Finans Danmark samt Middelfart Sparekasse i Odense

Samtidig viser det sig i tallene, at gældsproblemerne ofte trækker ud, hvis de begynder tidligt. Unge, der har gældsproblemer, før de er fyldt 21 år, ender oftere i langvarige økonomiske udfordringer.

- Når du først har gældsproblemer, trækker du også nogle udgifter med dig i kraft af renter og afdrag. Det kan være svært at få det til at passe ind, for så er der andre ting i dit liv, hvor pengene skal strækkes endnu mere for at få genskabt balancen. Det er der en del, der får svært ved, siger Niels Arne Dam.