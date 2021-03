Råd til det hele: Kender du eksperternes bedste tricks?

Afvist.

Kender du følelsen, når kortterminalen i butikken giver en et chok over bankkontoens tilstand? Eller kunne du bare godt tænke dig et par tips til at få bedre styr på din egen økonomi?

Bemærk sætter i øjeblikket fokus på vores viden og vaner, når det kommer til økonomi. Her i artiklen får du pengeeksperternes tre gyldne råd til, hvordan du holder pengepungen sund.



1. gyldne råd: Hold overblik over dine penge

Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix (arkiv)

Fokus på unges pengevaner​​​​​ Når unge havner i gæld, skyldes det ofte uvidenhed, mangel på selvkontrol og ubalance mellem, hvad der ryger ind og ud af kontoen. TV 2 Fyns ungeredaktion Bemærk sætter derfor fokus på penge og økonomi.

Den bedste vej til ikke at blive overrasket over en tømt konto oppe ved kassen er at have et godt overblik over dine penge.

Derfor er det en god idé at sætte dig ned og lægge et budget over, hvad der normalt ryger ind og ud af din konto på en måned, og hvad penge bliver brugt på.

- Opdel det gerne helt ned på dagsbasis, så det bliver så konkret som muligt, siger Frederik Giese, der er projektchef for 'Plus på kontoen' hos Forbrugerrådet Tænk.

Og så kan det være en god hjælp at blive gode venner med mobilbanken. Ifølge Thomas Bo Jørgensen, der er afdelingsdirektør hos Middelfart Sparekasse i Odense, er det en god vane at gå ind at kigge på sin konto i mobil- eller netbanken hver dag.

På den måde kan du for eksempel nå at opdage, hvis du skal skrue lidt ned for impulskøbene den sidste uge af måneden for at undgå at ende i minus igen, igen.

Nye tal: Gæld for over 115 millioner kroner Et faldende antal unge er endt i RKI over de seneste fire år. Til gengæld er gældsbeløbet, den enkelte RKI-registrerede unge i gennemsnit skylder, vokset over de samme år. Det viser nye tal fra Experians RKI-analyse 2021. 3.515 fynboer mellem 18-30 år er registreret i RKI, ifølge nye tal fra Experian. Deres samlede udestående gæld var på tidspunktet for opgørelsen 115.807.985 kroner. Når årsagen til gælden skal findes, peger unge i betalingsproblemer på blandt andet uvidenhed om økonomi, mangel på selvkontrol og ubalance mellem indtægter og ugifter som forklaringen til gældens start. Kilder: Rapporten 'Unge – gæld, forbrug og opsparing’ udgivet af Finans Danmark i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk, marts 2020. Samt beregninger for Bemærk lavet af Experian. Se mere

2. gyldne råd: Tænk over, hvad du gerne vil bruge dine penge på

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix (arkiv)

Hvad vil du gerne spare op til? Og hvornår bruger du penge, du inderst inde ikke ønsker at bruge?

Det er to spørgsmål, du kan bruge til at få sat gang i nogle tanker om, hvad der er vigtigt for dig at have penge til.

- Sørg for at få sparet op i dit budget - og tænk over, hvad din opsparing konkret skal gå til, lyder rådet fra Niels Arne Dam, der er cheføkonom og underdirektør i Finans Danmark.

Ifølge Frederik Giese fra Forbrugerrådet Tænk er det samtidig vigtigt at blive bevidst om din adfærd og vide, hvornår din selvkontrol bliver udfordret.

- For nogen er det i sociale sammenhænge, de bruger for meget. For andre er det reklamer for produkter, de gerne vil købe. Tænk over, i hvilke tilfælde bliver jeg udfordret, og hvad kan jeg gøre for at stoppe det?

3. gyldne råd: Kend spillereglerne

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix (arkiv)

Hav styr på regler, renter og det med småt. Sådan lyder det tredje gyldne råd, hvis du vil undgå at havne i gæld.

Ifølge Niels Arne Dam fra Finans Danmark er det nemlig vigtigt at kende spillereglerne, hvis du indgår aftaler om penge:

- Hvis du ender i den siutation, hvor du skal låne penge eller bliver tilbudt noget på afbetaling, skal du kunne gennemskue, hvad det er for en aftale, du ender i.

Det er godt at vide, hvilke oplysninger du skal spørge om, før du skriver under - og hvordan du finder ud af, hvad det hele koster samlet.

Hvis du kunne bruge et brushup på det med lån, så frygt ikke. I morgen kommer Bemærk med en explainer om alt det, der er godt at vide, før du tager et lån. Hvis du gerne vil se med, kan du overveje at følge Bemærks facebookside her. Vi dykker ned i penge, forbrug og gode råd i løbet af hele ugen.