Fynske virksomheder er klar til ukrainsk arbejdskraft

Han understreger dog, at selvom der er stor mangel på arbejdskraft, så skal de ledige stillinger ikke besættes af ukrainere for enhver pris.

- Det vigtigste er, at systemet spiller sammen, i forhold til at finde boliger, være tæt på skoler og tilbyde kurser i dansk og kompetenceudvikling.

- Det er også vigtigt, at det kommunale system screener folk ordenligt. Ukrainerne er jo flygtet fra krig, og vi ved ikke, hvad de har oplevet, så vi skal være sikre på, at vi ikke ender med at ansatte en masse, der ikke er arbejdsparate, bare fordi muligheden er der, lyder det fra den politiske direktør i Horesta.

Socialt ansvar er en tradition

I Dansk Håndværk er man også parate til at hilse alle ukrainske flygtninge, der måtte kunne et håndværk, velkomne på det danske arbejdsmarked.

- Som vi oplever det nu, så vil det være med til at understøtte den efterspørgsel på arbejdskraft, der er i øjeblikket, men der er også et ønske om at tage et socialt ansvar, som vi har en stolt tradition for i håndværkerbranchen, siger direktør Morten Frihagen.

- Vi ved, at mange virksomheder nedskalerer, fordi de ikke kan finde arbejdskraft, så derfor kan det være kærkomment med ukrainske håndværkere.

Begge direktører fremhæver, at der ligger en opgave i at få integreret ukrainerne ordentligt.