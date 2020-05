Genåbning: Nu kan du igen træne udenfor i Odense

Der følger en grædesmiley med, da Henrik Michelsen i går får at vide af TV 2/Fyn, at de undendørs træningsfaciliteter i Odense Kommune stadig er lukkede.

Han havde stillet sit spørgsmål til TV 2/Fyn om, hvornår træningspladserne ville åbne. Og i går var beskeden fra Odense Kommune, at de stadig var lukkede. Til gengæld kunne han tage til for eksempel Nyborg, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn og træne på fitnessredskaber udenfor, afslørede en rundringning til fynske kommuner.

I dag kan TV 2/Fyn imidlertid sende en glad smiley retur til Henrik Michelsen. Torsdag formiddag modtog vi nemlig en mail fra Park og Vej i Odense Kommune:

En fynbo får svar Hvornår må man igen benytte kommunens udendørs fitnessarealer og redskaber? For eksempel dem ved padlebanen bagved Nordatlantisk Hus? Henrik Michelsen

- Fitnessredskaberne bliver åbnet i dag. Vi fjerner afspærringen, så folk kan bruge dem igen. Der gælder selvfølgelig fortsat de almindelige råd om at holde én meters afstand samt maks. 10 personer samlet. Desuden er det generelt en god idé at spritte sine hænder før og efter.

Allan Bach Laursen, kontorchef for Park og Vej kan fortælle, at Henrik Michelsen ikke er den eneste, der har savnet sit udendørs fitnesscenter.

- Der har været forespørgsler ad flere forskellige kanaler ind i kommunen. Redskaberne er populære og hjælper mange med at holde sig i form, fortæller han.

Henrik Michelsen kan altså også vende mundvigen opad igen.

- Dejlig nyhed! Så kan vi endelig komme i gang og så bare vente på af fitnesscenteret også åbner, lyder beskeden herfra.

Du kan se på kortet her, hvor du kan træne udenfor i Odense Kommune

