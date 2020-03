Coronaudbrud: Det vil fynboerne vide

“Det sker for at undgå, at denne gruppe bliver udsat for smittespredning af Corona-virus.

- Vi står i en alvorlig situation, hvor vi desværre har set flere ældre borgere blive hårdt ramt af Corona-virus. Ældre kan mindske risikoen for, at de bliver smittet ved at undgå bus, tog og metro. Derfor kommer vi nu med denne fælles appel, siger transportminister Benny Engelbrecht.”