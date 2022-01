Gidsel om første slutrundekamp med fans: De hiver os op

Som en af de nye på holdet oplevede Mathias Gidsel fansenes støtte for første gang i en slutrundekamp.

Undervejs blev han sågar hyldet med sangen "Gidsel's on fire" (Gidsel er brandvarm) af en gruppe danske tilhængere.

- Ja, jeg hørte godt, at de sang lidt. Det er enormt glædeligt at høre den støtte, man får fra alle de danske fans, der er taget herned. Det er med til at hive én endnu mere op og sørge for, at man ikke går i stå midt i anden halvleg for eksempel. Så man blev ved med at klø på, siger han.

- Vi kunne måske godt have sparet os lidt, hvis ikke vi gjorde det nok i forvejen - det gjorde vi måske lidt - men i stedet for at sløse helt, blev man ved med at pumpe på - også for deres skyld.

Holdkammerat deler gerne hyldest

Tidligere blev der også sunget "Lauge's on fire", men den tilbagevendte playmaker har ikke noget problem med at overdrage sangen til sin nye holdkammerat.

- Den tager han bare. Så skal jeg nok løfte ham rundt, siger Rasmus Lauge.