Gods vil bygge grøn ladestander, men Vejdirektoratet siger nej

Argumentet er trafiksikkerhed. Vejdirektoratet har vurderet, at der ikke på forsvarlig vis kan opstilles en ladestander på grund af forholdene i området. Men forklaringen forstår man ikke hos godset.

Der er nemlig allerede biler, der holder ind på den plads, hvor man vil stille ladestanderen, da den bruges som vigeplads.

- Men det er ikke for farligt, at bilerne holder ind på rastepladsen, som allerede er der? Det er svært at forstå. Ak ja. Vi prøver at gøre noget godt for den grønne omstilling, vi har ideerne og ressourcerne, men af og til bliver gode initiativer blokeret, skriver godset i et facebookopslag.

Få ladestandere

Det skorter ikke på ladestandere i området. Der er en ladestander i Vester Skerninge, men i store områder på Sydfyn, er der langt mellem de elektriske lademuligheder.

I et skriftligt svar til TV 2 Fyn siger godsejer Kim Rasmussen, at han er ærgerlig over beslutningen, men ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.