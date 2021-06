Godt nyt til elbilister: Danmarks største lynladestation placeres på Fyn

Flere elbilister på de fynske veje

Planen vækker begejstring hos rådmanden for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, Christoffer Lilleholt (V).

- Vi har meget ambitiøse klimamål i Odense, og hvis de skal opfyldes, er det nødvendigt, at flere vælger elbilen til. Derfor er det vigtigt, at det er nemt for lokale og besøgende at få ladet bilen op. Det rigtigt positivt, at Clever nu tager initiativ til at etablere Danmarks største lynladestation her i Odense Kommune, siger han i en pressemeddelese.



Og noget tyder også på, at flere odenseanerne vælger elbilen til. De seneste to år er antallet af elbilister fordoblet i Odense.