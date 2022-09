Gratis billetter: Tag med på eksklusiv rundvisning på OB's hjemmebane

Vil du med TV 2 Fyn på eksklusiv rundvisning på OB's hjemmebane?

Flere hundrede fynboer med et bankende hjerte for OB svarede mig, da jeg spurgte, hvordan det egentlig er at være OB-fan for tiden, når nu det er så længe siden, at OB har været et hold i toppen af Superligaen.

Som tak for de mange gode svar har du nu mulighed for at komme med os på en eksklusiv rundvisning på Odense Stadion 20. september klokken 17.30.

Undervejs taler vi med tidligere spillere, ledelsen i klubben og ser nogle af de afkroge, man som fan måske drømmer om at få et smugkig ind i. Tidligere førsteholdsspiller Sune Heilbo fortæller røverhistorier undervejs, og så vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Hvis du (og din familie, dine venner eller dit fodboldhold) vil med os på stadion, skal I skrive til os her. Der er begrænsede pladser, og det er derfor først til mølle.

Tilmeldingsfristen er 19. september.