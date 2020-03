Hjælpepakke til virksomheder: - Det er en kærkommen håndsrækning

- Selvom ordrene forsvinder, så har virksomhederne stadig omkostningerne Jytte Reinholdt, direktør, Fynsk Erhverv

Søndag kunne regeringen præsentere en ny trepartsaftale, der har til formål at hjælpe private virksomheder gennem de økonomiske udfordringer, coronavirussen har skabt og stadig skaber.

I alt vil regeringen bruge 2,6 milliarder kroner på at sikre virksomhedernes overlevelse og dermed også de ansattes løn. Og aftalen falder i god jord hos Fynsk Erhverv.

- Det er en kærkommen håndsrækning, som vi også selv har efterspurgt, siger direktøren for Fynsk Erhverv, Jytte Reinholdt til TV 2/Fyn.

Regeringen giver lønkompensation

Den nye trepartsaftale er blevet forhandlet på plads på rekordtid, og den er indgået mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening.

Ordningen inbefatter helt konkret, at staten giver lønkompensation til private virksomheder på 75-90 procent.

- Det er uden tvivl rettidig omhu, at regeringen og arbejdsmarkedets parter nu hjælper med at afbøde de omkostninger, private virksomheder har i forbindelse med corona-krisen, siger Jytte Reinholdt og tilføjer:

- Selvom ordrene forsvinder, så har virksomhederne stadig omkostningerne.

Undgå fyringer

- Jeg kan ikke rose regeringen og arbejdsgiverne nok for at tage samfundsansvar - og for at gøre det hurtigt Claus Jensen, formand, Dansk Metal

Den nye aftale vil gælde fra den 9. marts til den 9. juni, og den gælder kun for virksomheder, der står til at skulle fyre mindst 30 procent af deres medarbejdere eller mindst 50 ansatte.

Og hvis virksomhederne vil have del i støtteordningen, så kræver det, at de ikke fyrer medarbejdere i den tre måneder lange periode, aftalen strækker sig over.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå at kaste Danmark ud i en økonomisk krise som følge af corona. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at holde dansk erhvervsliv og lønmodtagere så meget ude af krisen som muligt, siger statsminister Mette Frederiksen på søndagens pressemøde.

- Vi har meget stor forståelse for, at man vil sende medarbejdere hjem, men lad være med at fyre dem, siger hun.

Hjælpepakke modtages godt af dansk erhverv

Af det danske erhvervsliv modtages regeringens nye hjælpepakke overvejende godt. I en pressemeddelelse siger formanden for Dansk Metal, Claus Jensen, blandt andet:

- Jeg kan ikke rose regeringen og arbejdsgiverne nok for at tage samfundsansvar - og for at gøre det hurtigt. Det er en rigtig god aftale, som alle parter kan se sig selv i, siger Claus Jensen.

En lang række andre brancheorganisationer og arbejdsgiverforeninger har lige som Dansk Metal udtrykt deres glæde overfor regeringens nye hjælpepakke. Her tæller blandt andet Tekniq Arbejdsgiverne, Dansk Erhverv og Dansk Byggeri.

I hotel-, restaurant- og turisterhvervet har man dog sine forbehold overfor den nye aftale.

I en pressemeddelelse skriver den danske brancheorganisation for hotel-, restaurant-, og turisterhvervet Horesta nemlig, at den nye aftale kun i et begrænset omfang vil løse de ufordringer, som branchen står overfor.

- Det er en aftale, som kan være god for erhvervslivet i bred forstand. Men vores erhverv er på meget kort tid tvunget helt i knæ med massefyringer og truende konkurser til følge, siger direktør for Horesta Katia K. Østergaard i en pressemeddelelse.

- Det her er et lille plaster på en stort, blødende sår. Der er brug for en model, som i højere grad er målrettet de mest nødlidende erhverv, siger Katia K. Østergaard.

Selvstændige mangler tiltag

Den nye aftale hjælper i første omgang heller ikke de mange små, selvstændige virksomhedsejere, der ligesom alle andre virksomheder er truet af manglende indtjening.

Ifølge den danske erhvervsorganisation for små og mellemstore virksomheder SMVdanmark er problemet, at mange selvstændig ikke er ansat i et selskab, men derimod selv ejer det. Og i hjælpepakken er der ingen lønkompensation til netop ejerlederne.

- Hvis ikke der kommer en hjælpende hånd til ejerne af de her personligt ejede virksomheder, så kan vi godt indstille os på, at de indenfor kort tid må dreje nøglen om, siger vicedirektør i SMVdanmark Jakob Brandt i en pressemeddelelse.

Netop de selvstændige bør da også være det næste skridt, regeringen tager, hvis man spørger Fynsk Erhverv.

- Der er sikkert nogle, der ikke finder hjælpepakken attraktiv og ser sig nødsaget til at opsige medarbejdere. Selvstændige, der ikke har nogle ansatte, får heller ikke noget ud af den her aftale endnu, siger Jytte Reinholdt.