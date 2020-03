Region Syddanmark opretter corona-jobbank

Regionen opfordrer nu ledige eller pensionerede sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale samt sygepleje- og medicinstuderende og pædagoger til at stille sig til rådighed for de syddanske sygehuse og sociale tilbud.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse, hvor der er vedhæftet et stillingsopslag, som alle med den relevante baggrund kan søge.

- Vi kan se, at udviklingen med coronavirus kan gå meget hurtigt, og selvom vi lige nu ikke har et akut behov for flere hænder, så kan det hurtigt blive aktuelt, og derfor opfordrer vi allerede nu folk til at melde sig, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Opbakning og sammenhold

I pressemedelelsen opfordrer de, at alle ansøgere sender en kortfattet ansøgning allerede nu, selvom der ikke er akut mangel på hænder.

Ansøgere skal undlade at opsøge sygehusene eller de sociale tilbud, inden de er blevet kontaktet og har lavet en aftale med regionen.

- Vi vil kontakte folk løbende, og der er derfor ingen reel ansøgningsfrist. Ansøgere vil blive kontaktet, når vi har behovet, og ansøgere vil måske blive bedt om uddybende oplysninger, afhængigt af hvad det enkelte sygehus eller afdeling har behov for, siger HR-direktør Lene Borregaard og tilføjer, at aflønningen vil følge de relevante overenskomster.

Sygehusene har allerede fået flere uopfordrede ansøgninger, fra folk der vil hjælpe til.

- Jeg vil gerne takke de mange syddanskere, der allerede nu viser interesse for at hjælpe til i den alvorlige situation, vi står i. Det er godt at mærke den store opbakning og sammenhold, siger Stephanie Lose.