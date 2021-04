Her bor de rigeste og fattigste på Fyn

Kigger man til gengæld fem kilometer mod sydøst til Thomas Kingos Sogn, så ser det helt anderledes ud. Her er gennemsnitsindkomsten 744.869 kroner.

Ghettoområder ligger lavest

At Vollsmose ligger i den lave ende, stemmer godt overens med en landsdækkende tendens, som viser, at den laveste indkomst er at finde i landets ghettoområder.

Anden- og tredjesidst på listen ligger henholdsvis Tingbjerg og Gellerup Sogn.