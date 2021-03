René fra Luksusfælden festede pengene væk: I dag kan han ikke låne til drømmehuset

- Vi var i byen en aften i København. Det kostede 9.000 kroner for mig og en kammerat.

Som ungt menneske er det nemt at optage gæld, og det benyttede jeg mig af René Thomsen, Blommenslyst

Sådan fortæller René Thomsen, der i dag er 35 år og bor i et lejet hus i Blommenslyst lidt uden for Odense, om dengang for ti år siden, hvor han var ung, og weekenderne blev brugt på landets diskoteker.

Natten i København var selv for René Thomsen en usædvanlig dyr aften, men når man festede både torsdag, fredag og lørdag, og gerne gav vennerne en omgang, kunne det hurtigt løbe op.

Derfor endte René Thomsen på et tidspunkt med at skylde mere end 250.000 kroner væk til sin mor og to større brødre, flere banklån og forskellige forbrugs- og kviklån.

Knap hver femte ung havner i gæld

I løbet af ungdommen kommer knap hver femte ung på et tidspunkt i kortere eller længerevarende gældsproblemer. Særlige forbrugsmønstre, misbrug eller uheldige hændelser kan gøre, at unge ikke formår at balancere indtægter og udgifter, så de bliver nødsaget til at gældsfinansiere et underskud.

Det viser en undersøgelse fra Finans Danmark. Dermed har langt de fleste unge godt styr på pengene, men hvorfor går det så galt for nogen? Det har René Thomsen et bud på.

- Som ungt menneske er det nemt at optage gæld, og det benyttede jeg mig af, siger han og henviser til de mange kvik- og kassekreditlån, han ubekymret erhvervede sig i ungdomsårene.

Ifølge Pernille Oldgaard, der, udover at have bloggen moneymum.dk, er seniorbankrådgiver i Nordea og tidligere har været filialdirektør i samme bank, kan en del af forklaringen også være manglende åbenhed.

- Økonomi er blevet en ting, vi ikke taler om. Vi ved typisk ikke, hvad der står på kontoen hos vores venner og familie. Derfor er det gennem årene blevet gjort skamfuldt ikke at have styr på sin økonomi, siger hun.

Del af forklaringen: Manglende selvkontrol og uvidenhed

Ligesom der er stor forskel på omfanget og varigheden af unges gæld, kan de økonomiske problemer have meget forskellige bagvedliggende årsager.

Økonomi er blevet en ting, vi ikke taler om. Det er blevet skamfuldt ikke at have styr på sin økonomi Pernille Oldgaard, bankrådgiver, Nordea

Spørger man de unge, der har gældsproblemer, vurderer to ud af fem, at det bunder i mangel på selvkontrol og uvidenhed om konsekvenserne ved et overforbrug.

- En del af forklaringen er, at man altid gerne vil være en del af gruppen. Det handler om at passe ind i den perfekte verden, og gør man ikke det, er der unge, der synes, de er nødt til at låne penge for at få råd til det, de andre har, siger Penille Oldgaard, der også selv kan genkende det fra sine ungdomsår.

Hvorfor får unge gæld? Gældsproblemer udspringer af mange forskellige ubalancer i unges liv. Spørger man unge med gældsproblemer selv, svarer to ud af fem, at problemerne begyndte på grund af mangel på selvkontrol og uvidenhed om konsekvenserne ved overforbrug. Knap to ud af fem unge svarer, at problemerne begyndte, da de flyttede hjemmefra og/eller begyndte studie. Lidt færre siger, at problemerne begyndte efter større ændringer i deres familieforhold. For mere end hver fjerde unge, der ender i langvarige gældsproblemer, opstår problemerne tit i forbindelse med arbejdsløshed. Lidt over hver sjette vurderer, at problemerne delvist begynder på grund af uforudsete engangsudgifter fra tab på bolig, skattegæld eller lignende, og for lidt over hver fjerde tager problemerne fat i forbindelse med sygdom, stress, depression og/eller dødsfald i familien. Kilde: Finans Danmark Se mere

Og netop det med at passe ind i bestemte forestillinger om ungdomslivet kan René Thomsen genkende.

- Jeg tog lånene for at finansiere en livsstil, som jeg egentligt ikke havde råd til. Jeg gjorde det, fordi jeg gerne ville have et bedre billede af mig selv, fortæller han.

Ræk ud efter hjælp, hvis du har problemer

I 2011 meldte René Thomsens ven ham til TV 3-programmet ’Luksusfælden’, hvor et hold eksperter hjalp ham med at komme ud af gælden på mere end 250.000 kroner.

- Jeg havde nok brug for det der los i røven for at sige det mildt. Eksperternes hjælp var guld værd, og det er deres og min vens skyld, at jeg er, hvor jeg er nu, siger René Thomsen om forløbet, der endte med at vende op og ned på hans liv.

Færre dårlige betalere, men gælden vokser De senere år er færre unge havnet i RKI-registreret sammenlignet med tidligere. Men beløbet, de hver især skylder, er til gengæld vokset. Hos fynske unge voksede gælden samlet med 14 procent fra 2018 til 2019. Sammen med Sjælland er Fyn derfor i toppen, når det kommer til, hvor i landet gælden er vokset mest de seneste år. Tilsammen har de 18-25-årige fynske unge i RKI en gæld på over 43 millioner kroner. Tælles gælden fra de 26-30-årige også med, så runder unges samlede gæld over 109 millioner kroner alene på Fyn. Kilde: Experian A/S Se mere

Og det er da også vigtigt, at man rækker ud til andre, hvis man står i økonomiske problemer, mener flere eksperter, TV 2 Fyn har talt med. For Pernille Oldgaard er første skridt at kigge indad.

- Jeg tror, der er noget inde i de unge (med gældsproblemer, red.) selv, der skal ændres først. Derefter er det vigtigt at få talt med nogen om problemet og måske endda finde en, der kan inspirere en til at blive gældfri, siger hun.

- Man kan også få en økonomisk mentor, som sagtens kan være ens ven eller veninde, hvis de har bedre styr på økonomien. Jeg tror, det er vigtigt at finde en, der kan inspirere en.

Valg i ungdommen definerer Renés fremtid

Selvom ungdommen ofte kan føles bekymringsfri, ender unge, der har gældsproblemer, før de fylder 21 år, oftere i langvarige økonomiske udfordringer senere i livet, viser undersøgelse fra Finans Danmark.

Lad vær med bare at gå ud og tage lån, for du kommer til at fortryde det senere hen. Jeg taler af erfaring Réne Thomsen, Blommenslyst

Også for René Thomsen har den gæld, han optog som ung, stadig stor betydning for hans økonomi.

Banken har smækket kassen i, og det betyder, at han ikke har mulighed for at låne til det hus, han drømmer om.

- Når man har sløset så mange penge væk, og banken kan se, man har gjort det, sætter det nogle forhindringer, som gør, at jeg ikke bare kan låne penge til et hus. Jeg skal bevise, at jeg kan spare op, og at jeg har et fornuftigt budget, siger René Thomsen.

Derfor har han et råd til andre, der måske står i samme situation, som han gjorde, da han var ung.

- Lad være med bare at gå ud og tage lån, for du kommer til at fortryde det senere hen, hvis du ikke har mulighed for at betale det tilbage. Jeg taler af erfaring, siger han.

