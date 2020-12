I denne rækkefølge vaccineres der på Fyns plejecentre

Den danske vaccine-indsats mod coronavirus gik igang 27. december, hvor fynboen Leif Heiselberg var den første i Danmark til at modtage den nye vaccine.

Resten af Danmarks plejecentre står dermed for skud, og nu har Samordningsforum Fyn og SOFF Fyn fastlagt rækkefølgen for vaccination mod covid-19 af borgere på Fyn, som bor på plejecentre.

Incidenstal afgør rækkefølge

Rækkefølgen for vaccination på plejecentrene er baseret på incidenstallet i kommunerne – det vil sige, at man vaccinerer plejehjemsbeboerne på baggrund af, hvilke kommuner der har det højeste antal smittede pr. 100.000 indbyggere.

Allerede før jul blev det på baggrund af incidenstallene besluttet, at Odense kommune var den første kommune på Fyn, hvor vaccinerne skulle gives.

Den rækkefølge, der er lavet nu, afspejler det givne incidenstal søndag den 27. december og OUH er nu i dialog med de første kommuner på listen i forhold til den mere detaljerede planlægning.

Tidsplan for vaccinationer

I Odense kommune afsluttes de sidste vaccinationer på plejecentrene i morgen, onsdag den 30. december. Det forventes, at vaccination af borgere på alle kommunale plejecentre er afsluttet i løbet af et par uger. Hvor hurtigt det går, afhænger af, hvornår OUH modtager de vacciner, der er behov for.

Se den øvrige rækkefølge her:

Nordfyns

Kerteminde

Svendborg

Faaborg-Midtfyn

Assens

Langeland

Nyborg

Ærø

Nordfyns Kommune skulle efter planen begynde vaccinationer 2. januar. Middelfart Kommune indgår ikke i denne liste, da de er en del af Sygehus Lillebælt, og dermed ikke er en del af Samordningsforum Fyn og SOFF Fyn.