Indbrudstyvenes højtid nærmer sig - men politiet har en god nyhed

Selv om julen traditionen tro er indbrudstyvenes højtid, er der i år en forventning om, at knap så mange fynboer får indbrud i hjemmet.

Betingelserne for indbrudstyvene er som følge af coronaviruspandemien blev forringet.

- Folk har været mere hjemme og arbejdet hjemmefra. Børnene har været sendt hjem fra skolen, og vi har også været mindre ude at rejse. Det giver dårligere vilkår for indbrudstyvene, siger vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen fra Fyns Politi til TV 2 Fyn.

Fald på 30 procent

Fyns Politi har ligesom resten af landet haft et stort fald i antallet af indbrud. Der har været omkring 30 procent færre indbrud på Fyn i løbet af 2020.

Fakta om indbrud på Fyn Indbrud i privat beboelse mellem 1. januar og 1. december 2019: 1.727 Indbrud i privat beboelse mellem 1. januar og 1. december 2020: 1.220 Betegnelsen privat beboelse dækker over villaer, lejligheder, beboelsesværelser og landejendomme. Kilde: Fyns Politi

- Vores grænser har været lukket. Det er ingen hemmelighed, at indbrud ofte bliver begået af østeuropæiske omrejsende kriminelle grupperinger, og de står for rigtig mange indbrud, siger Jesper Weimar Pedersen.

- De har ikke haft adgang til vores land, så det har også haft indvirkning på antallet af indbrud, forklarer han.

Tendens kan fortsætte i julen

Og tendensen med færre indbrud i private hjem forventer han kommer til at fortsætte hen over juledagene, og hvis alt går vel, ender 2020 med at se et fald i antallet af indbrud på over 30 procent. De endelig tal ligger klar efter nytår.

Indbrudstyvene har i årevis regnet ud, at der er rigtig mange, som forlader deres hjem i juledagene, og så har de ofte frit slag til at komme ind i dit hus og stjæle dine ting, uden du opdager det, før du kommer hjem fra juleaften, julefrokost eller skiferie.

Selv om der er udsigt til færre indbrud i julen 2020, er det alligevel en god idé at gøre arbejdet mere besværligt for tyveknægtene.

Gode råd til at undgå indbrud

Derfor kommer Fyns Politi med en række gode råd til, hvordan du undgår at få besøg af uventede gæster.

- Netop fordi indbrudstyve ofte er ret gode til at begå deres kriminalitet, så gælder det selvfølgelig om at forsøge at ramme dem der, hvor de er sårbare. De vil meget nødigt ses og genkendes, og så går de i hovedsagen efter hjem, der ser forladte ud, siger Jesper Weimar Pedersen.

- Så årvågne øjne, godt med rod og vasketøj og lys i huset er nogle af de vigtigste værn mod indbrud. Men mindst lige så vigtigt er et rigtig godt naboskab, forklarer vicepolitiinspektøren.

Gode råd til at undgå indbrud Det gode naboskab sammenholdt med en række god råd og forslag til forholdsregler kan hjælpe med at stoppe tyven. Stå sammen i nabolaget, og hav et opmærksomt blik, hvad der foregår i kvarteret. Det er med til at gøre området mindre attraktivt for en indbrudstyv. Hils på dem, du møder, og fortæl dine naboer, hvis noget uldent ser ud til at være på færde.

Lad ikke dit hus krybe i ly bag en meterhøj hæk eller andre gemmesteder. Sørg for godt lys omkring dit hjem – lys med sensor øger risikoen for, at tyven bliver forstyrret i sit arbejde og bliver set af naboerne. Lås værktøj og haveredskaber inde. Der er jo ingen grund til at hjælpe tyven.

Dit hjem skal se beboet ud. Lad det rode lidt, brug tænd-sluk-ure, så der er lyst, når det bliver mørkt. Få naboerne til at holde øje med dit hus, sætte en bil i indkørslen, tømme postkassen og bruge din skraldespand. Foreslå naboen at gå ture ved dit hus – og har det sneet, må de gerne traske ekstra godt med fodspor hen til husets døre, garage, carport og så videre.

Gem værdifulde ting godt af vejen – og ikke under madrassen. Vælg et sted, tyven aldrig ville overveje. Fjern også værdigenstande, der er synlige ved indblik.

At sikre døre og vinduer gør det besværligt for tyven. To låse tager dobbelt så lang tid at bryde op som en. Indvendige dørlåse, der kræver brug af en nøgle, gør det besværligt for tyven at skabe gode og hurtige flugtveje – det kræver selvfølgelig, at du ikke lade nøglen sidde i låsen.

Lad være med at melde ud på de sociale medier, at du ikke hjemme.

Ring altid til politiet, hvis du ser mistænkelig adfærd, der tyder på indbrud. Kilde: Fyns Politi

Ring 112, hvis du ser indbrudstyven

Fyns Politi oplyser, at der i julen vil være ekstra opmærksomhed rettet mod indbrud.

- Men vi har også brug for borgernes hjælp, så tyvene samtidig får de dårligst mulige arbejdsvilkår, siger Jesper Weimar Pedersen.

Hvis du kommer hjem til et hus, der har været ramt af indbrud, er det vigtigt, at du ikke røre ved noget, så politiet har mulighed for at sikre spor – fingeraftryk, dna-spor, sålaftryk – som kan være med til at finde frem til gerningsmanden.

Hvis du opdager, der har været indbrud, så ring på telefonnummer 114. Er tyven stadig i huset eller lige i nærheden, så ring 112.