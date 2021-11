J-dag gav travlhed hos politiet - flere anholdte

Der er i alt seks til syv anholdte, og urolighederne centrerede sig primært i Odense.

- Vi kan godt mærke, at julebryggen ikke faldt sidste år. De har opsparet lidt på kontoen, og det har de brugt i går aftes og i nat. Men langt de fleste har opført sig ordentligt, siger vagtchefen.

Skaber utryghed

Der er tale om gadeuorden af forskellig slags. Det kan ikke klassificeres som vold, men det skaber uro og utryghed for de andre borgere, fortæller Milan Seyfabad.

- Der var nogle, der lige havde brug for at komme ind og sove den ud i detentionen og få en time out for at tænke over, hvad de har rodet sig ud i, siger han.

Derudover er der også sket flere tyveriforhold, fordi folk bliver mere uopmærksomme.

Opfordring fra politiet

Politiet havde også regnet med ekstra uroligheder denne weekend i forbindelse med julebryggen.

- Vi har haft flere færdselsfolk inde for at kontrollere for spiritus og andet, det har også hjulpet, siger vagtchefen.