Trods rekordlavt landsgennemsnit: Flere dør i trafikken på Fyn

For høj fart og uopmærksomhed er de to faktorer, der oftest er skyld i dødsulykker på de fynske veje.

Det konkluderer Vejdirektoratet i en ny rapport.

I alt døde 16 personer i trafikken på Fyn sidste år. Det ligger nogenlunde på niveau med årene før, hvor mellem 12 og 14 personer årligt har mistet livet i trafikken. Dermed følger Fyn ikke tendensen på landsplan, som er, at færre og færre dør i trafikken.

- Det er altid utaknemmeligt med små tal, for der skal ikke meget til, før at det stiger. Derfor skal vi se udviklingen over flere år, før man kan tale om en faktisk stigning i antallet af dræbte, siger Vejdirektoratets afdelingsleder for sikker trafik, Marianne Foldberg Steffensen.

I alt døde 171 personer i trafikken i Danmark i 2018, hvoraf de 16 tilfælde fandt sted på Fyn.

To punkter adskiller Fyn

På to punkter adskiller Fyn sig fra landsgennemsnittet, når det handler om dødsulykker i trafikken.

Alkohol er involveret i næsten hver femte trafikulykke, der fører til personskade på Fyn. Det er næsten dobbelt så højt som landsgennemsnittet, hvor det kun gælder godt og vel hver tiende.

Alkohol var også involveret i fire ud af de 16 dødsulykker på Fyn.

- Hvis man kigger på politikreds-rapporten, så er det med spiritus-kørsel, I ligger over gennemsnittet, siger Marianne Foldberg Steffensen og fortsætter:

- Hvis man bragte det antal ned, ville man kunne bringe antallet af ulykker ned på Fyn.

Bilister langsomme i optrækket

Generelt er det trafikanternes adfærd, der er skyld i dødsulykker på vejene. Det gælder blandt andet uopmærksomhed, som er skyld i flest ulykker. Ifølge Dennis Lange, der er juridisk konsulent ved FDM, kan det være svært at ændre sine vaner i trafikken.

- Jeg tror i virkeligheden, det drejer sig om et langt, sejt træk. Når det kommer til opmærksomhed, håber vi, at strammere regler vil være med til at ændre det her, siger han.

Fra september 2019 blev konsekvenserne ved kørsel med håndholdt mobil skærpet. Nu koster det altså ikke kun en bøde, men også et klip i kørekortet at køre med en mobil i hånden.

- Vi har fået nogle førerassisterende systemer, som hjælper føreren. Men føreren skal stadig bevare opmærksomheden og holde øjenene på vejen, siger Dennis Lange.

Cyklister udsat i trafikken

Blandt de 16 døde i trafikken på Fyn i 2018 var seks cyklister. Det er en andel over landsgennemsnittet, og det skyldes ifølge afdelingsleder i Vejdirektoratet Marianne Foldberg Steffensen, at man har en stor cykelby som Odense. Der er ganske enkelt flere, der cykler.

- Som udgangspunkt handler det meget om ulykker, der involverer bil og solo-ulykker, siger hun.

