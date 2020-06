Køligere vejr på vej: Næste uge starter med bulder og brag

Det har været endnu en varm nat på Fyn, og temperaturerne ligger også oppe omkring de 19 grader allerede fra morgenstunden.

Der er mange skyer, og de er gode til at holde på varmen.

- Så har vi også varmt vand omkring os i øjeblikket, så der er flere grunde til, at det bliver ved med at være varmt om natten, siger Lone Seir fra TV 2 Vejret og oplyser, at vandtemperaturerne lørdag lokalt kan ramme 24 grader .

Vinden vil være svag til jævn fra en sydvestlig retning. I løbet af dagen kravler temperaturerne op på 21 grader.

- Men det bliver altså ikke nær så varmt, som det vi har set de seneste dage, fortæller Lone Seir.

Eftermiddagen kan byde på chancer for sol, men dagen vil primært være præget af skyer med risiko for byger.

Mandag kan temperaturen også ramme de 20 grader, mens vinden stadig vil være jævn. I løbet af mandag aften kommer der regn indover Fyn, der kan være med bulder og brag.