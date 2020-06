Vejvrede: Mand slæbt efter bil på Langeland

En 28-årig mand er lørdag eftermiddag blevet slæbt omkring 200 meter efter en bil på Nordre Landevej ved Simmerbølle på Langeland.

Meldingen kom 12.13, og en 54-årig mand er efterfølgende blevet sigtet i sagen, oplyser Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Han har fået nogle kraftige hudafskrabninger på sine fødder og måske nogle brækkede træer Milan Holck Nielsen, vagtchef hos Fyns Politi

- Det korte af det lange er, at der er to køretøjer, og den forankørende har noget haveaffald på en trailer. Noget af det ryger af og rammer formentlig den andens bil - eller han er i hvert fald irriteret over, at der bliver tabt haveaffald, siger vagtchef Milan Holck Nielsen.

- De standser, og ham bagved er oppe for at konfrontere den anden, og så opstår der en kontrovers.

Benene hang ud ad vinduet

Under uoverensstemmelsen stak den 28-årige mand hovedet ind gennem den andens vindue, og det fik ham, der sad i bilen, til at køre, fortæller vagtchefen.

Den unge mand hang med overkroppen inde i bilen, mens benene og hans bare tæer blev slæbt efter.

- Han har formentlig haft klipklappere på. Han har fået nogle kraftige hudafskrabninger på sine fødder og måske nogle brækkede træer, siger Milan Holck Nielsen.

Den 28-årige fik bragt bilen til standsning ved at hive nøglen ud af tændingen og smide den ud gennem vinduet.

- Ham føreren er blev anholdt, indbragt og sigtet for at sætte andres liv og førlighed i fare, siger vagtchefen.

Minimum en bøde

Politiet har haft flere vidner til at hjælpe med at afdække hændelsen. Det var blandt andet en person, der kørte efter bilen, som manden bliver slæbt af, der slog alarm, lyder det.

Hvis den anden får mén, kan der komme et erstatsningkrav Milan Holck Nielsen, vagtchef hos Fyns Politi

Vagtchefen ved endnu ikke, hvilken dom den 54-årige står overfor.

- Det er i hvert fald som minimum en bøde, men det kan også ende i en betinget frakendelse af førerretten. Hvis den anden får mén, kan der komme et erstatsningkrav, vurderer vagtchefen.

Bilisten med haveaffaldet er løsladt igen.