Kommunalt ansatte melder sig syge hver 14. arbejdsdag

Sidste år var sygefraværet blandt de ansatte i landets kommuner i gennemsnit 7,1 procent. Det svarer til, at de kommunale medarbejdere melder sig syge hver 14. arbejdsdag.

Det viser en ny rapport fra Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, skriver Berlingske.

Sygefraværet blandt kommunalt ansatte har været stigende i flere år og steg som forventet markant fra 2020 til 2021 på grund af coronapandemien og den medfølgende smitte.

Det høje sygefravær i 2022 kan dog langtfra kun tilskrives pandemien, forklarer professor Kurt Houlberg. Han er en af forskerne bag rapporten.

Således spillede covid-19 en rolle de første tre måneder af 2022, hvorefter forklaringen på sygefraværet skal findes andre steder. En mulig forklaring er, at vi har højkonjunktur og dermed høj beskæftigelse, forklarer Kurt Houlberg.

- Historisk har det betydet, at der kommer flere i arbejde - herunder borgere, som har været på kanten af arbejdsmarkedet, og som kan have flere sundheds- og helbredsproblemer end gennemsnittet.

- Det kan også være, at man er mindre bange for at miste sit arbejde, netop fordi der er høj beskæftigelse. Derfor er man mindre tilbøjelig til at gå på arbejde, når man føler sig syg, end i tider med større arbejdsløshed.

Derudover kan der være flere, der oplever et større arbejdspres efter coronatiden og dermed flere stresssygemeldinger.



Og så kan udviklingen hænge sammen med, at der var øget smitte med blandt andet influenza, da samfundet genåbnede i 2022 efter to år med tilbagevendende nedlukninger og begrænset social kontakt.

Han understreger, at han og hans kolleger ikke har undersøgt årsagerne til stigningen i sygefravær i 2022. Og at hans bud på forklaringer derfor netop er teorier.