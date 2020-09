Konflikten breder sig: NNF-ansatte vil ikke levere kød til Jensens Bøfhus

Konflikten mellem fagforeningen 3F og den fynske restaurantkæde Jensens Bøfhus breder sig nu til Fødevareforbundet NNF.

Det sker fra onsdag, hvor NNF går i sympatikonflikt på fabrikken Jensens Foods i Struer. På fabrikken er en række NNF-medlemmer beskæftiget med at forarbejde og levere kød til bøfhusene, men ifølge NNF bliver det arbejde nu ramt af konflikt.

Det kan betyde nul bøffer eller ben i Jensens Bøfhus.

- Når en arbejdsgiver opsger en eksisterende overenskomst med det ene formål at sætte lønmodtagere ned i løn, så er vi i hele fagbevægelsen nødt til at reagere, siger Jim Jensen, næstformand i Fødevareforbundet NNF.

Tjenere i konflikt

Sympatikonflikten med NNF er en udvidelse af den konflikt, som siden 11. september har verseret mellem fagforeningen 3F og Jensens Bøfhus. Restaurantkæden har omsagt overenskomsten for restauranternes tjenere.

Den nye konflikt får betydning for 19-26 NNF-ansatte på Jensens Foods i Struer. Fra onsdag må de ansatte ikke fremstille, pakke eller håndtere produkter til Jensens Bøfhus.

Vi står uforstående overfor konflikten Anders Nikolaisen, direktør, Jensens Bøfhus

Hos Jensens Bøfhus modtages meldingen om en sympatikonflikt med overraskelse:

- Vi følger 3F's overenskomst i vores bøfhuse, så vi står uforstående overfor konflikten, som 3F har rejst og nu også NNF. Og hånden på hjertet så tænker jeg, at når vi er i en branche, hvor kun ti procent af branchen overhovedet er dækket af en overenskomst, mens 90 procent altså ikke er, så må der være noget andet, der er vigtigere, siger Anders Nikolaisen, direktør i Jensens Bøfhus til TV 2 Fyn.

Hvorfor er konflikten ikke løst?

- For os handler det om fleksibilitet blandt vores medarbejdere i udførelsen af arbejdet, og ikke kroner og øre. Det har også vist sig i 3F´s oplysninger om konflikten. Der er en stor principiel forskel på at være ansat, så man kan udføre flere funktioner i huset, og en ansættelse, der kun er lagt fast på en enkelt funktion.

Kød til supermarkeder rammes ikke

Tirsdag har de konfliktramte NNF-medlemmer været indkaldt til et informationsmøde, hvor de har fået besked om, hvordan de skal forholde sig.

Ifølge Jim Jensen fra NNF vil der fortsat kunne arbejdes med kød til SuperBrugsen, Salling Group og andre i detailhandlen. Det er udelukkende Jensens Bøfhus, der bliver ramt.

- Vi har en fin overenskomst med Jensens Foods for vores medlemmer, og de arbejder under ordnede forhold. Men Jensens Foods leverer bøffer til restauranterne i Jensens Bøfhus, så vores bidrag til 3F's konflikt er at stoppe den leverance, siger Jim Jensen.

Så enkelt vurderes konflikten ikke hos Jensens Bøfhus. Her aner man rent ud sagt ikke, hvad udvidelsen af konflikten vil betyde fra i morgen, når den sættes i værk.

- Der er jeg nødt til at sige, at det må vi vente og se. Det kan vi først sige noget om et par uger. Lige nu har jeg svært ved at se, hvordan arbejdet, som de overenskomstansatte NNF-medarbejdere udfører på fabrikken i Struer kan adskilles mellem Jensens Bøfhus og detailhandlen, siger Anders Nikolaisen til TV 2 Fyn.

