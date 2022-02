Kontrakt med i seng? Flere fynske unge siger, at de ikke ved nok om samtykke under sex

Knap 60 procent af 1.200 fynske unge siger, de ikke ved nok om samtykkeloven. Det viser en undersøgelse, som TV 2 Fyns ungdomsredaktion, Bemærk, for nyligt har foretaget blandt elever på de fynske ungdomsuddannelser.

Her følger Rasmus Lau Mortensen trop. Han er sågar overrasket over, at tallet ikke er højere blandt de fynske unge, for han synes ikke, at samtykkeloven helt er til at forstå.

- Det er sårbart og svært at få den samtykkelov til at fungere i praksis. Det kan eksempelvis være svært at tage den snak med en fremmed med alkohol indover, siger han.