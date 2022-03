Bliver udfordret på Danmarks bedste romkugle: - Det vil altid være romkuglerne fra Nørre Aaby

- Det har betyder alt. Det første år steg overskuddet jo med 4.000 procent. Vi havde et produkt, vi vidste blev solgt, og det var et spørgsmål om, hvor mange vi kunne nå at lave, fortæller Sebastian Bjørn Bak Mathiassen, der er logistikchef i bageriet - og søn af bagermester Carsten Bjørn Bak Mathiassen.

Nye muligheder

Nørre Aaby Bageri åbnede i 2015, men Carsten Bjørn Bak Mathiassen har altid drevet bagerier forskellige steder på både Fyn og Sjælland, ligesom hans far også var bager.

- Det ligger i generne. Jeg er den første, der bryder det ved ikke selv at blive bager og ikke have planer om det, smiler Sebastian Bjørn Bak Mathiassen, der dog alligevel ikke kunne holde sig fra at være en del af den voksende virksomhed.