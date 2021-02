Kritisabelt bookingsystem: Det er for svært for ældre at få tid til vaccination

De ældre og sårbare sidder oppe til over midnat for at undgå at skulle vente i timelange onlinekøer. Og de må hente hjælp fra pårørende, når det ikke lykkes at finde en tid. Den proces tager dem dage og nogle gange uger, inden de endelig får fingrene i en tid til vaccination.

Da TV 2 Fyn onsdag endnu en gang kunne berette om rod med bookingsystemt til vaccination i Region Syddanmark, kom der mere end 100 kommentarer fra frustrerede fynboer.

Den ene gang var jeg nummer 16.000 i køen. Det tog halvanden time. Da jeg så kom ind, kunne jeg ikke bestille tid til den 2. vaccination Ib Buch Hansen

64-årige Ib Buch Hansen fra Gudme brugte fem dage på jævnligt at logge sig ind i systemet for at få sin tid til vaccination.

- Den ene gang var jeg nummer 16.000 i køen. Det tog halvanden time. Da jeg så kom ind, kunne jeg ikke bestille tid til den anden vaccination. Efter flere dage med adskillige forsøg er jeg endt med at få en tid i Aabenraa til første og andet stik, siger han.

Ib Buch Hansen har forståelse for, at det hele går stærkt, når nye tiltag i kampen mod coronavirussen skal sættes op. Han forstår dog ikke, hvorfor regionen ikke informerer om problemerne.

Det kunne forebygge en del frustrationer og spare borgerne for forgæves forsøg på at bestille en tid, mener han.

Læs også Fynboer løber panden mod muren: Region undskylder vaccinebøvl med tekniske problemer

- Det er urimeligt. Det betyder meget for mig at blive vaccineret, fordi jeg er i risikogruppen. Det har været stressende hele tiden at skulle passe på, selv om både min kone og jeg går hjemme, siger Ib Buch Hansen.

Regionen beklager

Kurt Espersen, koncerdirektør i Region Syddanmark, beklager de lange ventetider og koks med at booke tid til det andet stik.

- Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at de skal vente længe. Det er bare ikke regionens skyld. Det er systemet bag vacciner.dk, der ikke er gearet til de mange besøg. Problemet med ikke at kunne booke tid nummer to, det er vores ansvar, og det arbejder vi på at få løst. Det er et system, der er vanskeligt at arbejde i, siger direktøren.

Han håber på, at fejl er rettet først i næste uge og forstår godt borgernes frustration over, at de ikke får noget at vide om fejlen i it-systemet.

- Vores kommunikation kunne have være bedre fra start. Vi gik ud med en pressemeddelelse og informerede i går, siger Kurt Espersen.

Læs også 88-årig fynbo måtte til Sjælland for at blive vaccineret - flere tider på vej

Han peger også på, at det er svært at få en tid, fordi der ikke er lige så mange vaccinationer, som der er borgere, der er indbudt til vaccination.

- I vores region har vi sendt invitationer ud til 35-45.000 borger, men vi har kun fået i nærheden af 20.000 vacciner. Der er et gab, det vil tage tid at få udfyldt, forklarer Kurt Espersen.

Ældre Sagen: Der er en løsning

Det er altså ikke alene i Region Syddanmark, der er problemer for de ældre og sårbare med at få bestilt en tid til vaccination, efter invationen er landet i e-boks eller i postkassen.

I Ældre Sagen får de dagligt mange henvendelser fra borgere, der er både frustrerede og kede af det.

- Der er mennesker, der har siddet i op til en måned og forsøgt at få en tid til en vaccination. Der er tale om et digitalt system med en række tekniske begyndelsesvanskeligheder. Det er ikke rimeligt, at det skal være de mest svækkede og sårbare borgere, der skal kæmpe med det og være testpersoner på et nyudviklet system, siger Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen.

Det er et spørgsmål om liv, død og livskvalitet for nogle ældre. Derfor har vi også flere gange kontaktet sundhedsmyndighederne og både sundheds-, social- og ældreministeren Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen

Ældre Sagen har siden nytår forsøgt at råbe højt på deres medlemmer og de sårbares vegne.

- Det er et spørgsmål om liv, død og livskvalitet for nogle ældre. Derfor har vi flere gange kontaktet sundhedsmyndighederne og både sundheds- og social- og ældreministeren. Senest med et brev 15. februar, hvor vi også foreslår en løsning, siger Bjarne Hastrup og uddyber:

- Vores forslag er, at Statens Serum Institut i stedet tildelte de ældre en tid i lokalområdet, så de undgår svære bookingsystemer og lange ventetider.

Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark, mener ikke, at den løsning er holdbar.

- Vi har haft den med i overvejelserne, men vi ved fra andre sammenhænge, at mange udbliver fra tider eller ønsker at lave dem om. Det har vi ikke råd til lige nu, hvor det er vigtigt, at vaccinerne kommer ud. Men vi er klar over, at det er en udfordring, siger han.

Læs også Mulig genåbning: Kommuner gør klar til massetest af elever og lærere

Kurt Espersen peger på, at når der i april kommer mange vacciner, vil der være flere vaccinationscentre - både faste og pop up-steder, som vi har set det med regionens testbiler.

Ministeren henviser til sundhedsmyndighederne

TV 2 Fyn har forsøgt at få et svar fra sundhedsministeren, Magnus Heunicke (S), og fra social og ældreminister Astrid Krag (S).

De henviser til Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, der på onsdagens pressemøde svarede på et spørgsmål om problemer med bookingsystmet.

Han beklagede her, at det er svært for de ældre at bestille tid til vaccination. Han fortalte også, at myndighederne, i samarbejde med regionerne, arbejder på at finde en løsning.

Ib Buch Hansen kører fra Gudme til Aabenraa i næste uge og får sit første stik. Han glæder sig især til at kunne se sin mor, der har fået sit første prik med den eftertragtede covid-19-vaccine.

- Jeg glæder mig til, vi kan være noget mere for hinanden igen, siger han.