Fynboer løber panden mod muren: Region undskylder vaccinebøvl med tekniske problemer

Timelange ventetider og et bookingsystem uden tider har de seneste uger givet anledning til stor frustration hos flere fynboer.

77-årige Carl Jacobsen fra Bellinge er blandt dem, der i denne uge modtog en indkaldelse til vaccination mod covid-19. Men det er trods mange forsøg ikke lykkedes at få en tid.

- Det er som at få en invitation til en stor fest, men når man kommer derhen, er der lukket og slukket. Man løber panden mod en mur, siger han.

Carl Jacobsen har over to dage brugt syv-otte forsøg på at booke tider.

- Man bliver meget negativ over det, og man kan hurtigt få den tanke, at det kan være lige meget, om man bliver vaccineret. Men det er det selvfølgelig ikke, siger han.

Tiderne er "gemt" for borgerne

Årsagen til, at Carl Jacobsen og mange andre ikke kan booke tider, er, at det er muligt at finde en tid til 1. vaccination, men ikke 2. Og fordi systemet kræver, at begge tider bliver booket på én gang, betyder det i sidste ende, at bestillingen ikke kan gennemføres.

Hos Region Syddanmark lyder forklaringen, at der i øjeblikket er tekniske problemer med bookingsystemet. Ifølge regionen betyder fejlen, at tiderne til 2. vaccine ligger "gemt" for borgerne.

Koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen forstår folks utilfredshed.

- Det er en virkelig frustrerende situation at stå i, når man gerne vil gøre sin borgerpligt og blive vaccineret og måske ovenikøbet har ventet i kø for at komme til at booke en tid. Vi har fået rigtig mange henvendelser fra borgere, der er trætte af det, og vi arbejder på højttryk for at få det løst, siger han i en pressemeddelelse.

Det undrer dog Carl Jakobsen, at de mange henvendelser ikke har fået regionen til at informere om den manglende mulighed for at bestille. Og gerne inden folk bruger mange timer på at sidde i kø og lede efter ledige tider, der ikke er der.

- Så havde det været bedre, hvis de havde ventet med at invitere mig til en vaccine, siger han.

Lover vaccine til alle

Regionen har en forhåbning om, at de tekniske problemer bliver løst i starten af næste uge. Indtil da opfordrer koncerndirektøren til, at man væbner sig med tålmodighed.

- Borgerne skal nok blive vaccineret. Det lover jeg. Men leveringskadencen og de midlertidige tekniske problemer gør, at vi bliver nødt til at ruste os med tålmodighed, selvom det er svært efter et langt corona-år, siger han i meddelelsen.

Regionen oplyser samtidig, at der er inviteret langt flere borgere, end der er vacciner til, og det skaber et stort pres på systemet.

Opgiver ikke

Det er heller ikke kun Region Syddanmarks borgere, der har oplevet massive problemer med booking af vaccinationer. Det fik direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, til at beklage på onsdagens pressemøde.

- Det bliver der arbejdet hårdt på, lovede han.

De ekstra udfordringer har trods et indtil videre utilfredstillende forløb heller ikke fået Carl Jacobsen til at opgive vaccinen.

- Nej, jeg vil gerne vaccineres. Det vil vi gerne her i huset, så det dropper vi ikke. Men vi er nået dertil, hvor vi lige afventer, siger han.