Kvinder i undertal: Sexisme og arbejdsbyrde afskrækker unge kvinder, siger fynsk politiker

For at undgå, at det sker, har Enhedslisten på Fyn lavet et netværk for partiets kvinder, hvor de løbende tjekker ind hos hinanden. Her kan man tale om nogle af de ting, der kan virke små for nogle, fortæller Velasquez.

Derudover har alle kvinder fået en ”makker”, som kan bruges som sparringspartner eller kan tages med ud til debatter, hvis man har brug for støtte.

- For eksempel hvis man skal i debat med en mand, der er kendt for at tale utrolig meget ned til kvinder. Det kan være svært at overskue, og derfor kan det være rart at have en med, så man ikke føler, at man er helt alene.

Husk det uforpligtende

Victoria Velasquez erkender, at partiets indsats ikke nødvendigvis trækker flere kvinder ind i politik, men alene forsøger at holde på dem, der allerede har engageret sig.

Hun har dog flere forslag til at sikre, at der kommer flere til:

- Det handler om at skabe en åbenhed, så unge kvinder føler, at det er okay at række ud til dem, der allerede er aktive. Og så skal vi hele tiden være opmærksomme på at skabe rum, hvor det er okay at komme for bare at kigge uden at forpligte sig, siger hun og tilføjer:

- Og så skal vi blive bedre til at tænke over, at unge kvinder ikke skal være det hele, bare fordi de kigger forbi én gang.

Victoria Velasquez er valgt ind som nummer et på listen for Enhedslisten i Fyns Storkreds.