Læger kritiserer bevarelsen af omdiskuteret fødeafdeling

Ikke mindre end 27 overlæger og syv afdelingslæger fra OUH underskrev sidste sommer et brev, hvori der stod, at det medfører mere sikre forløb for fødende kvinder at samle en fødeafdeling i Odense.

Alligevel vil et politisk flertal i regionsrådet nu bevare fødeafdlingen på Svendborg Sygehus. Planen var ellers, at den skulle lukke, når det nye supersygehus i Odense står færdigt.

Men på Svendborg Sygehus mener jordemødrene, at man gør klogt i at bevare afdlingen.

- Velvisiterede fødsler er noget af det vigtigste, vi overhovedet kan fokusere på. Det betyder, at vi kan lave nogle gode forløb med kvinder, der føder ukompliceret i Svendborg, og så kan vi have de mere komplicerede i Odense. Vi kan tilbyde forskellige ting, siger jordemoder Jane Enemærke.

I indstillingen fra lægerne til politikerne står blandt andet, at patientsikkerheden på fødeafdelingen på Svendborg Sygehus er udfordret. Blandt andet fordi der ikke er en børnelæge til stede, og at der ikke er nogen børneafdling.

Derudover står der, at en køretur med en nyfødt fra Svendborg til Odense giver høj risiko for komplikationer.

Lokal støtte til afdeling

Nyheden om at der er flertal for at bevare fødeafdlingen i Svendborg får altså en blandet modtagelse af de faggrupper, som de fødende møder. Men lokalt er opbakningen fortsat stor til at bevare afdelingen.

Sine Nicolajsen, der bor i Fjellebroen mellem Svendborg og Faaborg og netop er blevet mor for tredje gang, sætter dog pris på en kort afstand til nærmeste fødeafdling.

Tirsdag fødte hun en søn på Svendborg Sygehus.

- Det gik meget stærkt hjemmefra, og vi skulle sådan lidt hurtigt afsted. Og så gik det også lidt hurtigt herinde, så ligepludselig var vi blevet forældre til en rigtig stor dreng, siger Sine Nicolajsen.

Det skete heldigvis helt uden komplikationer, og den tredjegangsfødende var glad for at være blandt kendte ansigter.

- Jeg har været ved jordemoder de sidste par konsultationer her i Svendborg, så det er nogle af de samme, man møder på fødegangen, og det har været rigtig rart.