Længe ventet politiforlig er på plads

Et bredt flertal har indgået et nyt politiforlig, der sikrer blandt andet 450 nye betjente, 115 lokalbetjente og nye våben.

Politiet vil blive mere nærværende, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Vi har lavet en ny stor aftale for dansk politi som gælder for de næste tre år. Den indeholder en grundlæggende styrkelse af politiet og anklagemyndigheden. Vi får et mere nærværende politi, siger Nick Hækkerup.

Læs også Borgmestre jagter mere politi: Disse tre kommuner vil have ny nærpolitistation

Ifølge Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup betyder forliget også, at rejseholdet genopstår i et forsøg på at styrke opklaringen af mord i Danmark.

- Vi så med Emilie Meng-drabet, at der ikke er kommet en opklaring. Det er kritisk for retsbevidstheden, og det håber vi at rette op på, siger Peter Skaarup.

Opdateres..