Lang vej igen: - Det er frygteligt, hvis der skal gå et år mere

Fynboerne kommer til at ærgre sig, hvis den virkelighed, de lever i lige nu, kommer til at fortsætte i et år eller mere. Det ville faktisk næsten ikke være til at holde ud.

Sådan lyder det fra flere fynboer, som TV 2/Fyn talte med mandag.

Vi har ingen vaccine. Vi har ingen behandling. Det eneste, vi har, er hygiejne og social adfærd Hans Jørn Kolmos, pensioneret overlæge, OUH

Men spørger man Hans Jørn Kolmos, professor og pensioneret overlæge fra Odense Universitetshospital, er det ikke usandsynligt, at danskerne i en lang periode endnu skal distancere sig socialt.

- Ud fra en lægefaglig synsvinkel er jeg enig med Statens Serum Institut. Vi må forudse, at der er en lang periode, hvor vi må overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi har ikke noget bedre at stille op lige nu, siger Hans Jørn Kolmos til TV 2/Fyn.

Intet mindre end frygteligt

Ifølge den pensionerede overlæge er social distance nemlig vores bedste forsvar mod coronavirus, som det ser ud lige nu.

Læs også En anderledes hverdag: Afgangselever glade for at være tilbage

- Vi har ingen vaccine. Vi har ingen behandling. Det eneste, vi har, er hygiejne og social adfærd, siger han.

Men for fynboerne vil det dog være intet mindre end frygteligt, hvis den sociale distance og forbuddet mod større forsamlinger skal fortsætte i et år eller mere.

På en bænk i solen i Nyborg fanger TV 2/Fyn blandt andet førtidspensionisten Lars Konradsen, der allerede nu mangler det sociale i sin hverdag. Og skulle alle restriktionerne fortsætte, vil det sociale savn kun vokse.

(Artiklen fortsætter under videoen)

03:27 Se et interview med Hans Jørn Kolmos. Luk video

- Det eneste, jeg har, er mit sociale liv. Det er frygteligt, hvis der skal gå et år mere på den her måde. Men vi ved det jo ikke med sikkerhed endnu, for myndighederne ved næsten lige så meget som os på nuværende tidspunkt, siger Lars Konradsen.

Ingen store forsamlinger i lang tid

Jeg er nødt til at have tillid til eksperterne. Vi kan jo se, at deres beslutninger har virket Peter Rønnehøj Hansen, boreplatformstekniker, Nyborg

Lars Konradsen er langt fra den eneste, der mangler sit sociale liv. Ifølge Lene Pedersen, der er skolelærer i Svendborg, kan man dog lige så godt begynde at vænne sig til tanken.

- Det sværeste er at skulle undvære det nære samvær. Det er svært at forestille mig, ikke at kunne give et kram. Men jeg tror lige så godt, at vi kan begynde at vænne os til tanken. Det er nok bare sådan, det er, siger Lene Pedersen.

Og det støtter Hans Jørn Kolmos op om. I hvert fald når det kommer til store forsamlinger.

Læs også - Katastrofalt: Mulig social distance et år endnu giver usikkerhed i kulturlivet

- Store forsamlinger er farlige for tiden, og jeg tror, at vi skal holde os fra dem. Man kunne godt forestille sig, at hvis vi når så langt med genåbningen af Danmark, og alle trin er gået godt, så kunne man begynde at slække en smule på sundhedsanbefalingerne. Men lige nu er store forsamlinger nok noget, vi skal undvære et godt stykke tid, siger Hans Jørn Kolmos.

Meldingen er nok ærgerlig for mange, men det virker også til, at fynboerne har tillid til myndighedernes beslutninger.

- Jeg synes, det er super ærgerligt, men jeg er nødt til at have tillid til eksperterne. Vi kan jo se, at deres beslutninger har virket, siger svendborgenseren Peter Rønnehøj Hansen til TV 2/Fyn.