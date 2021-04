Lempelse vedtaget: Nu skal der mere til, før sogn lukkes ned

Mulighed for mere undervisning

Udover at ændre på selve grænserne kan nedlukkede skoler samt ungdoms- og voksenuddannelser nu få lov at undervise deres elever udendørs.

Der vil også blive mulighed for at gennemføre undervisning under "særlige forhold", hvis institutionerne har været omfattet af den automatiske nedlukning i mere to ud af de seneste fire uger.

De "særlige forhold" kan for eksempel være ved at teste elever over 12 år dagligt og kun lade halve klasser møde ind.

Lettere kommunal genåbning

De nye regler indebærer også en selektiv genåbning på kommuneniveau, der kan ske efter samme procedure som for sogne.

Det betyder, at skoler og institutioner kan forblive åbne, hvis ikke de "vurderes i nærliggende smittefare".

Gymnasier og skoler kan dog fortsat lukkes ned, selvom der ikke er konstateret en eneste smittet.

Kun Venstre og Nye Borgerlige stemte ikke for justeringen af modellen for automatisk nedlukning.