Lilleholt genindlagt med corona - Det vil tage tid at komme på toppen igen

Onsdag blev Lars Christian Lilleholt (V) genindlagt i isolation på Odense Universitetshospital med corona.

- Jeg blev meget træt onsdag aften med meget høj feber, så jeg tænkte, at jeg hellere måtte kontakte OUH, siger Lars Christian Lilleholt til TV 2 Fyn.

Læs også Lilleholt behandles med remdesivir: Sådan virker det

På hospitalet blev han indlagt med svære symptomer og en infektion, kun få dage efter han var blevet udskrevet fra sin første indlæggelse. Det er dermed anden gang, Lilleholt er indlagt på to uger, og anden gang han er i behandling med binyrebarkhormon, som også tærer på kroppen.

- Jeg er så træt, og torsdag blev jeg træt bare af at tage et enkelt bad, siger Lars Christian Lilleholt.

Første gang var han indlagt i seks dage, og nu regner han med, at han snart kan forlade hospitalet igen efter fem dage i en hospitalsseng.

- Jeg satser på at blive udskrevet først på ugen og komme i fortsat selvisolation, siger politikeren.

Læs også Antal corona-indlagte tredoblet på få uger: Lilleholt er en ud af 15 indlagte på OUH

Selvom han har det bedre, forventer han, at det kommer til at tage lang til at komme helt på benene igen.

- Det kommer til at tage lang tid, inden jeg er på toppen igen. Det er ikke noget, man ønsker for sin værste fjende, siger han.

Lars Christian Lilleholt var energi-, forsynings- og klimaminister fra 2015 til 2019, og han er nu Venstres forsvarsordfører.