Lynhurtig luftlevering: Sundhedsdroner skal flyve ud til borgere med medicin

Dronerne blev blandt andet testet for, om de kan lette og lande ved hospitalet uden at forstyrre lægehelikopterne.



Kan styrke sundhedsvæsnet

Med nye sundhedsdroner skal det eksempelvis kun tage godt 35 minutter at komme fra Ærø til Odense med medicin, blodprøver eller andre leveringer til og fra hospitalet.

I dag vil samme levering tage op til 12 timer med færge og landtransport.

- Vi ser droner som en rigtig god mulighed for at styrke sundhedsvæsnet og logistikken. Borgere kan får mulighed for at blive i eget hjem, i stedet for at blive fragtet ind til hospitalet, siger Nicolai Søndergaard Larsen, der er droneansvarlig hos Falck.