Mangel på tandlæger vækker bekymring: - Det er jo en katastrofe for vores børn

I sidste ende er det ministerens ansvar Jane Heitmann (V), MF, formand for Sundheds- og Ældreudvalget

For lidt under en uge siden sendte børne- og ungerådmand i Odense Kommune Susanne Crawley (R) på vegne af alle kommuner på Fyn et brev til regeringen, hvor hun oplyste om akut mangel på kommunale tandlæger.

Situationen er så alvorlig, at det i sidste ende vil have store sundhedsmæssige konsekvenser, fortæller overtandlæge i Center for Tandpleje i Odense Kommune Irene Lund.

- Vi mærker manglen på tandlæger hver dag. Der er jævnligt ubesatte stillinger, og det gælder både almindelige tandlæger og specialtandlæger. Det har i sidste ende konsekvenser for børnenes tandsundhed, siger Irene Lund til TV 2/Fyn.

Læs også Kommuner slår alarm: Akut mangel på tandlæger går ud over behandlingen

Flere folketingspolitikere har allerede reageret på problemet. Både formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Jane Heitmann (V) og uddannelsesordfører Astrid Carøe (SF) kalder situationen for meget bekymrende.

- Det er jo katastrofalt, at vores børn ikke kan få rettet deres tænder og blive tilset under de bedst mulige forudsætninger på grund af tandlægemangel, siger Jane Heitmann til TV 2/Fyn.

Spørgsmål til sundhedsministeren

De to medlemmer af Folketinget har faktisk allerede sendt spørgsmål til sundhedsministeren omkring problemet og hvilke løsninger, ministeren foreslår.

- Hvis det viser sig, at det er et generelt problem, så synes jeg, at man bør overveje at udvide optaget på tandlægeuddannelsen. Det er en ret populær uddannelse, og det er ikke sådan, at der ikke er nok, som gerne vil optages og uddannes som tandlæge, siger Astrid Carøe.

Også Jane Heitmann har på vegne af Sundheds- og Ældreudvalget spurgt ministeren, hvilke initiativer ministeren vil tage for at løse problemet.

Læs også Britta fik 30 kilo mad: - Vi er presset af coronaen

Her kan du læse Jane Heitmanns spørgsmål til ministeren.

For Irene Lund står det klart, at man både må tænke i løsninger på den korte og den lange bane.

- Vi er i gang med at afsøge alle vores muligheder. På den langsigtede bane er det grundlæggende at få uddannet flere tandlæger. På den korte bane er vi nødt til at undersøge alle de praktiske løsninger, vi kan komme på, siger Irene Lund.

Én af de praktiske løsninger er blandt andet at betale for behandlinger hos private tandlæger.

Ministerens ansvar

Jane Heitmann har desuden taget kontakt til Susanne Crawley og opfordret hende til at søge foretræde i Sundheds- og Ældreudvalget.

- Det er ikke et ukendt problem, men det står lige nu så grelt til, at man er bekymret for de unges sundhed, siger Jane Heitmann og fortsætter:

- Vi er nødt til at have en bred diskussion i udvalget om, hvad der kan være af løsninger. Men i sidste ende er det ministerens ansvar.

Læs også Står til at modtage 91 millioner kroner: - Det giver os nogle fantastiske muligheder