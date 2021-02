Masser af uheld: Kvindelig cyklist slap heldigt fra sammenstød med lastbil

En kvinde slap nådigt fra et sammenstød med en lastbil midt på eftermiddagen onsdag.

Kort efter klokken 14.00 kom kvinden cyklende på Søndervej på Thurø, da hun gled på den glatte vej og ramte en lastbil.

Kvinden kom i klemme under lastbilens ene forskærm og måtte have hjælp for at komme fri.

Ifølge vagtchef Henrik Strauss ved Fyns Politi kom kvinden, som er lokal, ikke alvorligt til skade.

Travl dag

Fyns Politi har i løbet af onsdag og frem til midt på aftenen haft travlt på det sneglatte Fyn.

- Vi har været ude til mindst 20 færdselsuheld siden i formiddags, fortæller Henrik Strauss.

Vagtchefen kan samtidig fortælle, at der ikke har været meldinger om alvorligt tilskadekomne, og at uheldene har været spredt ud over hele Fyn og sket på motorvejene, på landevejene og i byerne.

