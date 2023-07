Melissa har ofte oplevet sexisme som kvindelig mekaniker

- Hvis man gentagende gange får at vide, at man er dum, så begynder man at tro på det.

Melissa Kus er 23 år og læser til mekaniker som den eneste kvinde i sin klasse. I løbet af studierne har hun ofte oplevet, at de andre elever i klassen har haft mistro til hendes evner på grund af hendes udseende og køn.

Så meget, at hun i en periode forsøgte at overbevise sig selv om, at hun havde valgt den forkerte uddannelse. Alligevel gav hun ikke op.

- Bare fordi jeg har make-up på, er det ikke ensbetydende med, at jeg ikke kan lide at blive beskidt. Jeg uddanner mig til at blive mekaniker, fordi jeg synes, biler er spændende.

- Det er ikke rart at få at vide, at man skulle have valgt frisøruddannelsen i stedet for mekanikeruddannelsen på grund af sit udseende, forklarer Melissa Kus, der både er blevet fløjtet af, kommenteret på og har måtte afbryde et praktikforløb på grund af sexisme.

Ubehagelige kommentarer

Melissa Kus' interesse for biler startede allerede i folkeskolen, da hendes far begyndte at sætte sin BMW i stand, og hun fik flere og flere venner, der fik kørekort og begyndte at skrue på deres biler.

- Jeg var tit med ude at se, hvordan de gejlede deres biler op. Det, synes jeg, var fedt, og jeg tænkte, at det kunne jeg da også nemt lære.

Efter hun købte sin egen BMW E46 og satte den i stand, blev hun bekræftet i sin tanke om at læse til mekaniker.

Selvom Melissa Kus på forhånd vidste en hel del om biler, inden hun startede på uddannelsen, oplevede hun, at hun skulle arbejde hårdt for at modbevise drengenes fordomme.

- Selvom det er ubehageligt, så giver det mig også en styrke og lyst til at vise, at de ikke har ret.

Og den reaktion er ikke atypisk.

En rapport fra Institut for menneskerettigheder konkluderer, at kvinder i mandsdominerede fag ofte oplever kønsstereotypiske kommentarer, som retter sig mod deres køn og kompetencer, hvilket udmønter sig i, at kvinderne skal arbejde endnu hårdere for at bevise deres evner.

Det er også noget Karin Parbst, der er senior projektleder i foreningen Byggeriets Samfundsansvar, kan nikke genkendende til.

- Kvinder i mandsdominerede brancher får forskellige copingsstrategier for at leve med kulturen. Nogle overpræsterer og er overeffektive, andre siger altid fra, og så er der nogen der aldrig siger fra, forklarer hun.

Bilfællesskab for kvinder

Som den eneste kvinde i klassen savnede Melissa at have veninder, som hun kunne dele sin interesse for biler med.



- Når jeg snakkede med drengene om biler, eller skulle sætte en bil i stand med dem, så sagde de hele tiden, at jeg ikke kunne finde ud af at skrue, og ville gøre det for mig, fordi jeg ikke måtte blive beskidt. Jeg trængte til at få nogle veninder, der forstod mig og gik op i det samme. Nogen man kunne skifte dæk med og være sammen om biler med, siger hun.