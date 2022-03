Mere end 14 dages ventetid i borgerservice gør, at flere kan miste adgangen til deres netbank

Kerteminde Kommune har ligeledes ansat en ekstra medarbejder.



- Vi gør alt hvad vi kan, for at få gjort det smartere. Det er næsten dagligt, at vi snakker om, hvad vi kan gøre for at udstede flere tider, siger Charlotte Damgaard.

I Nordfyns Kommune har flere medarbejdere fået længere vagter.

- Vi har medarbejdere, der hjælper til med problemet i de sene eftermiddagstimer samt lørdag og søndag, siger Dorthe Temberg

Konkakt banken

Hvis borgere har svært ved at nå fristen for skiftet til MitID, opfordrer Kerteminde og Faaborg-Midtfyn til, at man kontakter sin bank, for de skal sørge for udsættelse af fristen til at få MitID.

- Det er vi nødt til at sige til folk. Vi løber lige så hurtigt, som vi kan. Vi skruer hele tiden på parametrene for at få nogle flere tider udstillet, siger Charlotte Damgaard.

Det kan være en god idé at holde øje med ledige tider i borgerservice løbende, oplyser ældresagen.

Man kan også booke tider i andre kommuner, end den man bor i.