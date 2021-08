Motorvej spærret: Politiet undersøgte muligt kast af genstand

Ifølge Vejdirektoratet blev motorvejen spærret ved ettiden på grund af politiefterforskning.

Lørdag morgen oplyser vagtchef Henrik Strauss fra Fyns Politi, at motorvejen kun kortvarigt var spærret, da det hurtigt viste sig, at det ikke var nødvendigt at afspærre strækningen.

Med andre ord fandt politiet ikke nogen tegn på, at der var en bil, der var blevet ramt af en genstand, og der var heller ikke kommet nogen personer til skade.

Genåbnet i nat

Ifølge Vejdirektoratet blev Fynske Motorvej genåbnet i begge retninger en halv time senere, og trafikken kunne afvikles uden problemer i nattetimerne.

For fem år siden blev en tysk kvinde dræbt af et stenkast på Fynske Motorvej. De mulige gerningsmænd er aldrig blevet fundet.

Der har de seneste år med jævne mellemrum været sager om stenkast på motorvejene.