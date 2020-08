Mundbind til indkøbspris: Undgå hamstring og handl ansvarligt

Salling Group tog fredag en beslutning om at sænke prisen på alle mundbind til tre kroner stykket. Den pris vil slå igennem i butikkerne på Fyn henover weekenden. Coops butikker følger med og sænker også prisen.

Lørdag er der på et pressemøde i Spejlsalen blevet fremlagt et krav om mundbind i al offentlig og kollektiv trafik. Kravet bliver gældende fra 22. august. Det giver både private og butikkerne tid til at erhverve sig mundbind nok.

Læs også Nyt krav om mundbind i kollektiv transport

Mundbindene til tre kroner stykket bliver sat til salg henover weekenden Salling Groups butikker Føtex, Netto og Bilka. Også Coops butikker sætter prisen ned. Det er indkøbsprisen, og dermed ikke noget butikkerne kommer til at tjene på. Men de forventer, at hvis folk handler ansvarligt, kan man undgå hamstring.

Alle skal handle ansvarligt

Salling Group forudser her og nu ingen udfordringer med forsyningssikkerheden, hvis alle handler ansvarligt og løbende køber fornuftigt ind, så hamstring undgås.

- I den aktuelle situation med øget covid-19 smittetryk er det afgørende, at alle følger myndighedernes anvisninger. Sikkerhed for både kunder og medarbejdere har fra pandemiens begyndelse haft højeste prioritet for Salling Group, siger Salling Groups direktør for Kommunikation og CSR Annette Juhler Kjær i en pressemeddelelse.

Læs også Lærerne på fynsk gymnasium skal bære mundbind

- Vi har taget højde for udviklingen i retning af et stigende covid-19 smittetryk gennem de seneste uger. Det betyder, at der er opbygget en solid lagerbeholdning, så vi har ekstra mange mundbind til rådighed for kunderne, siger Annette Juhler Kjær.

Forventer mundbind nok til alle

Justitsminister Nick Hækkerup (S) forventer, at der er tilstrækkeligt med mundbind i butikkerne, når mundbindskravet træder i kraft om en uge. Det siger han lørdag på pressemødet.

- Jeg er fortrøstningsfuld over, at det private marked kan nå det. Vi har givet en uge, så det kan nås.

Hos Dansk Industri forventer man også, at der er nok - hvis ikke folk hamstrer.

- Der er rigtig, rigtig mange mundbind på vej til Danmark, siger Lars Frelle-Petersen, medlemsdirektør hos Dansk Industri.

- I løbet af den kommende uge vil der komme store partier, så ja, der vil være mundbind til alle, hvis vi ikke hamstrer og køber store mængder til os selv, men køber det, der er behov for på den korte bane, lyder det.