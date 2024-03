Nabostrid: - Folk kan tale virkelig voldsomt til hinanden

Onsdag kunne TV2 Fyn berette om en nabostrid, der gik så vidt, at Retten i Svendborg måtte afgøre den.

Tilbage i maj 2020 kunne en beboer i Nyborg kigge ud i sin have ved sit sommerhus og se sine syrenbuske stærkt beskåret. Det undrede ham, fordi han ikke havde givet nogen tilladelse til det.



Det fik ham til at anmelde sin nabo, der havde fået havudsigt ud over Storebælt ved at beskære buskene.

Det førte til, at den anmeldte nabo blev kendt skyldig i hærværk på buskene og idømt 10 dagbøder á 500 kroner, skal betale sagens omkostninger, og derudover skal den tiltalte indenfor 14 dage betale anmelderen 15.000 kroner som erstatning for syrenerne.

Men nabostridigheder er langt fra isoleret til dette ene tilfælde fra Nyborg.



Et stigende problem

Alle kommuner har et hegnsyn, der hjælper naboer med at blive enige om en løsning.

Alene på Fyn var der fra 2020 til 2022 94 hegnsyn, og på landsplan var der 615, hvoraf 11 af dem endte ved domstolene.



Nabostridigheder kan være ret alvorlige, men spørger man Brian Lebech, der er formand for Hegnsynet i Nordfyns Kommune, så handler det ikke nødvendigvis om en syrenbusk, der er for høj.

- Typisk handler det jo egentlig ikke om hækken. Det handler om alt muligt andet, der gør, at folk ikke kan enes, siger han og fortsætter:

- Vores opgave er at forlige parterne, og nogle gange er det, vi gør, ikke nok, og så tager de involverede den videre.

I følge Adam Elkheir, der er advokat med speciale i naboret, er det typisk skellet, man er uenige om eller hegnets og træernes højde eller bredde.

Derudover kan spørgsmålet om udsigt også være noget, der gør naboer uvenner.

- Det er i højere grad gået op for folk, at de kan klage over deres naboer de seneste år, siger han.

Hold den gode tone

Spørger man Brian Lebech, så er opskriften på et godt naboskab kommunikation.



- Bølgerne kan gå højt, og det kan blive nogle ret voldsomme måder at tale på. Det kan være ret ubehageligt, når vi sidder til de forlig, siger han og uddyber:

- Nogle har tendenser til at blive uvenner med folk, og mange gange kniber det med, at man får talt om tingene. Det har begge parter som regel en fordel i.