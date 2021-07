Nicolai vender ryggen til mobning og går baglæns gennem Danmark

Han startede projektet i Skagen den 16. april, og kom sejlende til Bøjden i sidste uge. Her er turen gået til Faaborg og videre til Middelfart. Herfra går ruten over Nyborg videre til Svendborg og Langeland, inden han sejler til Lolland.



Ros på gaden

Nicolai Aagaard har tidligere gået gennem Danmark. Det skete sidste år, hvor han satte fokus på tourettes, som han selv lider af.

Dengang gik han forlæns, og så for at kunne se, hvor han går i år, har han lavet sin egen barnevogn med sidespejle.

- Det tog mig noget tid at finde ud af, hvordan jeg skulle gøre det. Så fik jeg den idé at have en barnevogn med spejle, siger Nicolai Aagaard.



- Jeg har skøre idéer. Jeg har aldrig kunnet fuldføre et projekt. Men det kunne jeg næsten sidste år.

Foruden sidespejlene og den åbenlyse ulempe ved at gå baglæns, har dette års tur også givet nogle andre udfordringer.

- Nogle bliver irriterede over, at jeg går baglæns, og går ind i mig med vilje. Men det er fordi, de ikke forstår, at jeg har en sag, siger Nicolai Aagard.

Men det er langt fra alle, for da han torsdag middag går igennem Svendborgsgågade stopper flere ham op for at rose projektet.

- Jeg følger dig på Instagram, det er et mega fedt projekt, du har gang i, siger en forbipasserende.