- Ovnbagte patter: Nu går Nicolai Danmark rundt i tourettes tegn

Tissemand, fisse og numsepædagog er blot nogle af de ord, der jævnligt ryger ud af munden på 30-årige Nicolai Aagaard. Han lider af tourettes, der får ham til at råbe ting, man normalt ikke ville sige. Oven i det har han også ADHD og OCD.

Jeg har aldrig ro i hjernen. Jeg har konstant tankemylder og tics inde i hovedet Nicolai Aagaard, Helsingør

Netop det sætter han fokus på på en gåtur rundt i det danske land. Den næste måneds tid vandrer han på Fyn.

- Jeg vil gerne sætte fokus på psykiske lidelser - og så er naturen bare den bedste medicin for mig, siger Nicolai Aagaard.

"Black pussy matter"

Syndromet Tourette Ved Tourettes syndrom oplever personen at have forskelligartede tics jævnligt Tics kan være en pludselig og hurtig ufrivillig bevægelse (motorisk tic) eller lyde (vokale tics) som hosten, snøften, rømmen sig, banden og gentagelse af specielle ord. Gamle tics erstattes af nye, og antallet af tics varierer over dage, uger eller måneder. Kilde: Sundhed.dk Se mere

På gåturen vil han gerne have selskab af folk fra lokalområderne og andre med psykiske lidelser og dermed udbrede forståelsen og kendskabet til dem.

Det er nemlig oftest forståelsen, som nogle mangler, fortæller Nicolai Aagaard. Han har oplevet, at folk omkring ham kan blive krænket og stødt over de ting, han siger. En gang imellem har han også oplevet, at folk bliver truende over for ham.

Han kan ikke styre, hvad han siger, og udbruddene opstår ofte som følge af hans omgivelser. Derfor har han haft flere upassende udbrud i coronatiden, men også en anden stor sag har affødt nye udbrud.

- Senest har Black Lives Matters fyldt meget. Så der begyndte jeg at sige "Black Pussy Matter" i stedet for. Det er lidt uheldigt, siger Nicolai Aagaard og griner lidt.

Han opfordrer folk til at grine med ham, når han har tics. Han håber, at flere efter gåturen vil forstå lidelsen og acceptere den. Men det er ikke den eneste grund til, at han går landet rundt.

Tics forsvinder i naturens ro

Nicolai Aagaard kommer fra Helsingør på Sjælland, men startede sin tur rundt i Danmark i Aarhus 1. marts. Han havde tilbagelagt 1.700 kilometer, da han mandag når Middelfart på Fyn.

Her glæder han sig til at besøge alle de fynske øer og komme mere ud i naturen. Hans sygdom betyder, at han konstant har en masse "larm oppe i hovedet", som han selv beskriver det.

- Jeg har aldrig ro i hjernen. Jeg har konstant tankemylder og tics inde i hovedet - det er ikke kun det, jeg siger højt. Jeg siger også ting højt inde i mit hoved hele tiden, forklarer han.

Læs også Prøv det selv: Sådan føles ADHD (næsten)

Han fortæller, at det er lidt ligesom toppen af isbjerget-billedet. Folk udefra ser kun den øverste top - altså de tics han dagligt kan have flere gange i minuttet. Men indeni ham foregår alt det af isbjerget, der er under vand.

Jeg begyndte at sige "Black Pussy Matter". Det er lidt uheldigt Nicolai Aagaard, Helsingør

Det har også medvirket til angstanfald, hvorfor Nicolai Aagaard også tager medicin. Men han har fundet ud af, at der er noget, der nærmest virker bedre: naturen.

- Naturen er en slags terapi. Her falder min hjerne til ro, og dermed falder jeg til ro. Jeg har oplevet, at når jeg har været en halv time ude i skoven, så har jeg ingen tics, siger Nicolai Aagaard.

Med gåturen rundt i Danmark vil han inspirere folk med psykiske lidelser til at komme ud i naturen. For det har virkelig hjulpet ham. Samtidig vil han snakke med folk, så de kan få en større forståelse for hans lidelse.

Læs også Opråb fra far: Spareplan giver min handicappede søn et dårligere liv

Hans tur på Fyn starter i Middelfart, hvorfra han går til Røjle Klint og videre til Bogense. Han har planlagt at være 28 dage på Fyn, hvorefter turen går videre til Sjælland. I alt vil han gå 3.800 kilometer.