Nødberedskab: Fynske kommuner er klar til at håndtere corona-patienter 

Indtil videre er 42 borgere blevet udskrevet fra OUH efter at have været indlagt med diagnosen coronavirus.

Ude i de fynske kommuner har de arbejdet hårdt for at oprette de såkaldte akutpladser, som er pladser, der kan tages i brug, hvis der kommer et så stort pres på sygehusene, at du kan blive nødt til at udskrive patienter, der under normale omstændigheder havde fået lov at blive liggende i en seng på sygehuset.

Akutpladser i de fynske kommuner Middelfart: 16 pladser

Nordfyn: 48 pladser

Kerteminde: 15 pladser

Nyborg: 18 pladser

Svendborg: 48 pladser

Langeland: 15 pladser

Ærø: 10 pladser

Faaborg-Midtfyn: 16 pladser

Assens: 20 pladser

Odense: 50 pladser Se mere

Lige nu er det samlede antal akutpladser i de fynske kommuner 256.

Et af de steder, hvor de er klar til patienter, er på det nedlagte plejecenter i Hjallese i Odense.

- Vi har 20 pladser helt klar til, at patienter, der bliver udskrevet fra OUH, kan flytte ind. Vi har også mulighed for at gøre 20 pladser ekstra klar, hvis der skulle blive behov for det, siger Charlotte Scheppan, der er sundhedschef i Odense Kommune.

Hun fortæller, at de har brugt de sidste tre-fire uger på at gøre det hele klar, og at de reelt har været i stand til at modtage patienter i de sidste tre uger.

- Der er lavet en vagtplan, der kan træde i kraft fra i morgen. Hvis vi skal have yderligere pladser i brug, er der også mulighed for at skaffe personale til det. Det kan selvfølgelig ikke gøres, uden at det får betydning for noget andet, men det kan gøres, uden at det får væsentlig betydning for de øvrige borgere i kommunen.

Læs også Coronasmitte på OUH: Antallet af indlagte falder

- Jeg er hver eneste dag i kontakt med den sygeplejefaglige direktør på OUH og får på den måde det helt aktuelle billede af, hvordan det ser ud hos dem. Det giver en idé om, hvad vi kan vente, siger Charlotte Scheppan.

Aflastning

Sundhedschefen forklarer, at der på Lysningen også er ledig kapacitet. Det kan fyldes først, hvorefter Hjallese kan tages i brug.

I Hjallese kan de udskrevne patienter isoleres og modtage behandling, indtil de ikke længere smitter. Men det er kun de mindst udsatte patienter, der kan overflyttes hertil for at aflaste OUH, hvis situationen eskalerer.

Læs også Tusindvis af medarbejdere sendes hjem: Odense klar med stort kriseberedskab

I øjeblikket er ingen patienter overflyttet til det gamle plejecenter i Hjallese.

- Som borger kan man være tryg ved, at vi i Odense Kommune har styr på den her situation. Der skal rimelig meget til, før vi bliver presset på ressourcerne eller vores planlægning. Vi har lavet en masterplan, hvor vi i første omgang kan bruge pladserne på Lysningen, vi har de her 20 pladser, og vi kan lave yderligere 20. Vi kan faktisk åbne op til 70 pladser på det her sted, hvis der bliver behov for det.

OUH: Vi er klar

På OUH er der torsdag eftermiddag 35 patienter indlagt med diagnosen coronavirus. Sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen forklarer, at det er rigtigt svært for dem at sige noget præcist om, hvornår OUH forventer at måtte tage akutpladserne i brug.

Men hun forsikrer, at de er forberedt, hvis situationen skulle eskalere.

- Vi er klar og beredte. Vi har gjort os umage med at forberede os på at modtage et stort antal covid-19 patienter. Vi har en eskaleringsplan, vi arbejder ud fra. Så hvis der kommer et stort rykind af patienter, ved vi, hvad næste trin er. Vi har trænet vores personale, så de er klar til at modtage de patienter, der måtte komme.

Hvad tænker du om, at kommunerne forbereder akutpladser for at kunne aflaste jer, hvis situationen eskalerer?

- Det er helt fantastisk. Vi har i forvejen et godt samarbejde med kommunerne, og det er på mange måder styrket under den aktuelle situation. Vi har ugentlige møder, hvor vi drøfter situationen, så vi har en tæt dialog og samarbejde.

Hvilke patienter kan blive udskrevet tidligt for at aflaste OUH, hvis det skulle komme dertil?

- Det er patienter, der er indlagt til iv-behandling, hvor de får medicin direkte i blodårerne. En del af dem vil vi kunne flytte ud til kommunerne, hvor de kan varetage den fortsatte behandling. Det kan også være patienter, der er indlagt til smertebehandling eller væskebehandling. De vil kunne blive udskrevet lidt tidligere end normalt, og så vil kommunerne kunne varetage behandlingen, forklarer Mathilde Schmidt-Petersen.