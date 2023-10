Novos fynske erhvervseventyr: For syv år siden havde firma 10 ansatte - nu er de værdisat til 1,4 milliarder

- Det bliver et vigtigt element i den fortælling, at vi faktisk er rigtig attraktivt område både for dem, der har lyst til at producere ting og slå sig ned på Fyn, og at der er mulighed for at veksle mellem klinisk forskning og private ansættelse, siger Thomas Christensen.

Visit i Kalundborg

Hos Odense Kommune har man for længst rullet den røde løber ud, og man har også tænkt sig at være proaktive, mens Novo bl.a. får behandlet sin miljøgodkendelse til at etablere fabrik i Tietgenbyen.

- Vi tager snart til Kalundborg for at mødes med byens borgmester, jobcentret og den biotekklynge, der er bygget op omkring Novo i Kalundborg. Det skal udmønte sig i et samarbejde, så Novo Nordisk f.eks. kommer til vores jobmesser og ansætter ledige, der i princippet kunne arbejde på Novo i Odense, men så i stedet starter i Kalundborg. Allerede i dag kører der busser fra Odense til Kalundborg med rigtig mange odenseanere, der arbejder hos Novo, siger beskæftigelsesrådmand Christoffer Lilleholt.

Behov for nye uddannelser

Indtil videre har Novo været forholdsvis tilbageholdende med at oplyse, hvad det er for en produktion, man påtænker at lægge i Odense.

- Men de antyder, at det er noget med emballage og medicinal-produktion. Så vi ved jo, at det kan være plastmagere og industriteknikere, vi skal have klar, og de uddannelser tager op til 4-5 år. Så det er et arbejde, vi skal starte op tidligt for at nå i mål med, inden Novo ankommer, siger Christoffer Lilleholt.